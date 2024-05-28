Четвертый пошел: новым главным тренером «Ротора» стал Денис Бояринцев





Денис Бояринцев сегодня, 28 мая, стал главным тренером «Ротора», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых. 46-летний специалист оказался уже четвертым наставником волгоградцев по ходу нынешнего сезона после Алексея Стукалова, Сергея Попкова и Олега Сергеева. Последний, к слову, покидает клуб. С Денисом Бояринцевым контракт подписан до конца сезона 24-25.



В качестве футболиста Бояринцев стал бронзовым призером российской-премьер-лиги в составе казанского «Рубина» и четырехкратным серебряным медалистом чемпионата в московском «Спартаке». После окончания профессиональной карьеры Денис Константинович начал работать тренером в молодежной команде столичного «Торпедо», затем был помощником волгоградского специалиста Михаила Белова в новотроицкой «Носте» и «Камазе» из Набережных Челнов.

Главный тренер Бояринцев выводил в Первую лигу ивановский «Текстильщик» в сезоне 18-19 и московскую «Родину» в розыгрыше 21-22. Также в начале прошлого года возглавлял «Новосибирск», сейчас являющийся одним из соперников «Ротора» в «Золотой» группе. Последним местом работы Бояринцева был саратовский «Сокол», который под его руководством заработал повышение в классе и после 20-ти туров располагался на 16-ой строчке в турнирной таблице подэлитного дивизиона в этом сезоне. В ноябре 2023-го года Бояринцев покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, «Ротор» на данный момент после трех поражений подряд занимает четвертое место в турнирной таблице с 21-им набранным очком и продолжает отчаянно бороться за выход в Первую лигу. В следующем туре 3-го июня в 19-00 ч. сине-голубые на Волгоград Арене примут «Новосибирск», идущий на второй позиции с 26-ю заработанными баллами. А в заключительном матче чемпионата волгоградская команда отправится на выезд к «Уфе» 8-го июня. В этих играх и прояснятся итоговое место «Ротора» и его ближайшие перспективы.

Фото: СК «Ротор» / VK.com