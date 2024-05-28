Из-за визита буйной лисы в изоляции оказался хутор под Волгоградом

Происшествия 28.05.2024 14:25
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28.05.2024 14:25
В комитете ветеринарии Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали о причинах, по которым на карантине оказался хутор Вертячий в Городищенском районе. По информации специалистов, предшествовал тому визит буйной лисицы. Животное пробралось на одно из подворий по ул. Донской.
– Карантин в хуторе Вертячем установлен в связи с обнаружением зараженной бешенством лисы, которая вела себя агрессивно, – сообщили в ведомстве. – Хозяева домовладения вовремя заметили лису и предотвратили нападение на домашних животных. Ни питомцы, ни хозяева не пострадали. Для предотвращения распространения заболевания проведена ревакцинация домашних животных, в хуторе установлен карантин, приняты все необходимые меры.
Накануне сообщалось, что в зоне карантина оказалась территория населенного пункта в радиусе 2800 метров от того двора, в котором побывало животное. По факту карантин установлен во всем хуторе. На ближайшее время в Вертячем запрещено проводить ярмарки, а всех животных, которые вызовут подозрение у специалистов, отправят под наблюдение либо уничтожат.
В комитете ветеринарии напоминают, что основным средством профилактики бешенства является регулярная вакцинация животных. Сделать прививку можно бесплатно в государственных ветеринарных клиниках.
Кроме того, ветслужба совместно с охотпользователями проводит профилактическую работу в дикой фауне: в местах обитания диких животных раскладывают антирабическую приманку с оральной вакциной. Только в 2023 году в регионе было использовано около миллиона доз вакцины.
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