Из-за визита буйной лисы в изоляции оказался хутор под Волгоградом









В комитете ветеринарии Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали о причинах, по которым на карантине оказался хутор Вертячий в Городищенском районе. По информации специалистов, предшествовал тому визит буйной лисицы. Животное пробралось на одно из подворий по ул. Донской.





– Карантин в хуторе Вертячем установлен в связи с обнаружением зараженной бешенством лисы, которая вела себя агрессивно, – сообщили в ведомстве. – Хозяева домовладения вовремя заметили лису и предотвратили нападение на домашних животных. Ни питомцы, ни хозяева не пострадали. Для предотвращения распространения заболевания проведена ревакцинация домашних животных, в хуторе установлен карантин, приняты все необходимые меры.





Накануне сообщалось , что в зоне карантина оказалась территория населенного пункта в радиусе 2800 метров от того двора, в котором побывало животное. По факту карантин установлен во всем хуторе. На ближайшее время в Вертячем запрещено проводить ярмарки, а всех животных, которые вызовут подозрение у специалистов, отправят под наблюдение либо уничтожат.