



В Волгоградской области хутор Вертячий оказался в изоляции из-за выявленного очага бешенства. Согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова, до снятия угрозы распространения инфекции в населенном пункте запрещены ярмарки и другие мероприятия, в которых могут быть задействованы животные.

Отметим, что бешенство выявлено на ул. Донской в хуторе Вертячем, а карантин установлен в радиусе 2800 метров – то есть фактически во всем населенном пункте и даже за его географическими пределами.

Согласно приказу комитету ветеринарии, на территории хутора в течение двух недель будут предприниматься меры, направленные на предотвращение распространения бешенства – вакцинация восприимчивых животных, дезинфекция, а в случае необходимости и убой животных.