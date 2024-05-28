



Федеральная антимонопольная служба попытается искоренить ценовой сговор при проведении государственных закупок при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В частности, планируется, по сообщению «Парламентской газеты», что ИИ будет анализировать абсолютно все тендеры на предмет картелей. Для этого в России создадут Государственную информационную систему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений.

Согласно данным ФАС за прошедший 2023 год, картельные сговоры на торгах и сговоры с заказчиками были выявлены в 72 регионах при проведении 2911 закупок.

– Общая сумма начальной, то есть максимальной, цены контракта по этим делам составила 174 миллиарда рублей. По 13 картельным сговорам возбудили уголовные дела. Чаще всего нарушения встречаются в строительной и дорожной отраслях, ЖКХ, при поставках лекарств и питания, – сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованную антимонопольным органом статистику.

Что касается законопроекта, согласно которому в России отслеживать все госзакупки начнет искусственный интеллект, то сейчас инициатива находится на стадии обсуждения. Планируется, что завершится процедура 5 июня текущего года.

Эффект от антикортельной системы, отмечают в ФАС, будет заключаться в том, что государство сэкономит на торгах колоссальные деньги. Ведь в настоящее время в случае картельных сговоров госконтракты заключаются по максимальным ценам, в то время как экономия могла бы составлять миллиарды рублей ежегодно.