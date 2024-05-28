Борьба с коррупцией

ФАС призовет искусственный интеллект на борьбу с ценовым сговором в госзакупках

Борьба с коррупцией 28.05.2024 08:26
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28.05.2024 08:26


Федеральная антимонопольная служба попытается искоренить ценовой сговор при проведении государственных закупок при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В частности, планируется, по сообщению «Парламентской газеты», что ИИ будет анализировать абсолютно все тендеры на предмет картелей. Для этого в России создадут Государственную информационную систему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений. 

Согласно данным ФАС за прошедший 2023 год, картельные сговоры на торгах и сговоры с заказчиками были выявлены в 72 регионах при проведении 2911 закупок. 

Общая сумма начальной, то есть максимальной, цены контракта по этим делам составила 174 миллиарда рублей. По 13 картельным сговорам возбудили уголовные дела. Чаще всего  нарушения встречаются в строительной и дорожной отраслях, ЖКХ, при поставках лекарств и питания, – сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованную антимонопольным органом статистику. 

Что касается законопроекта, согласно которому в России отслеживать все госзакупки начнет искусственный интеллект, то сейчас инициатива находится на стадии обсуждения. Планируется, что завершится процедура 5 июня текущего года.   

Эффект от антикортельной системы, отмечают в ФАС, будет заключаться в том, что государство сэкономит на торгах колоссальные деньги. Ведь в настоящее время в случае картельных сговоров госконтракты заключаются по максимальным ценам, в то время как экономия могла бы составлять миллиарды рублей ежегодно. 

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