Лишенная родительских прав за жестокое обращение с дочерью Анастасия Ахметова предстанет перед судом в Волгограде за угрозы убийством девушке, которая привлекала к этому внимание общественности.

- На судебный участок № 137 Дзержинского судебного района поступило уголовное дело в отношении Анастасии Мсхаладзде (Ахметовой), - сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что Ахметова сменила фамилию на Мсхаладзе недавно после замужества. Органами предварительного следствия она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и двух эпизодах ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 года Ахметова не исполняла родительские обязанности и жестоко обращалась со своей 8-месячной дочерью, в том числе душила ее подушкой. 22 мая текущего года суд в Волгограде лишил женщину родительских прав на ребенка.

Также ее обвиняют в угрозах убийством, которые, по версии следствия, Ахметова высказала 18 октября 2023 года в ходе словесного конфликта по причине личных неприязненных отношений своей знакомой, которая и обратила внимание общественности на то, что вытворяет Ахметова с ребенком. Блогер ударила знакомую по голове деревянной битой. На следующий день Ахметова повторно высказала ей угрозу убийством, демонстрируя находящийся в руке электрошокер.

Рассмотрение этого уголовного дела назначено на 31 мая.