Сирены и громкоговорители включат для проверки в Волжском

В Волгоградской области в городе Волжском проверят систему централизованного оповещения населения при воздушных атаках и других ЧС. Как сообщили в городской администрации, тренировка с включением звуковых сирен и громкоговорителей пройдет 7 октября с 9:00 до 12:00 мск.

В этот период жителям города-спутника будут транслировать сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».

Жителей просят не волноваться и не паниковать, так как тренировка будет учебной.