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Общество

Волгоградская область в седьмой раз примет «Всероссийскую ярмарку»

Общество 15.09.2026 09:54
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15.09.2026 09:54


26 и 27 сентября в Дзержинском районе Волгограда пройдёт «Всероссийская ярмарка». В ней примут участие сельхозтоваропроизводители и торговые организации региона. Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Площадкой мероприятия станет микрорайон Семь Ветров по улице 8-й Воздушной армии, 24а. Проект направлен на продвижение местных товаров и даёт потребителям возможность покупать свежую продукцию напрямую от фермеров.

Проект «Всероссийские ярмарки» реализуется по инициативе Минпромторга России при поддержке Совета Федерации. Волгоградская область подключилась к нему одной из первых в стране и участвует уже в седьмой раз. Во всех регионах проведения мероприятия соблюдаются единая концепция и фирменный стиль.

В регионе ярмарки остаются востребованным торговым форматом. Для их проведения предусмотрено 355 площадок, 72 из них расположены в Волгограде. Во втором квартале 2026 года в области провели 224 ярмарки с 7,6 тысячи торговых мест.

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