



Контролёр качества продукции и технологического процесса АО «КАУСТИК» Екатерина Габитова заняла первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа».

Финальный этап состязания прошёл 8–9 сентября в Череповце Вологодской области. За звание лучшего специалиста боролись представители 12 регионов России.

Екатерина Габитова работает на предприятии с 2017 года. Уже дважды она становилась победителем областного конкурса профессионального мастерства – в 2021-м и 2026 годах. В эти же годы она одерживала победу и в заводском этапе соревнований.

– Для меня это прежде всего профессиональный вызов и возможность проверить свои знания и навыки на уровне сильнейших специалистов страны. Особенно приятно, что удалось достойно представить Волгоградскую область и своё предприятие, – приводит слова победительницы пресс-служба компании.

Напомним, волгоградское предприятие выпускает каустическую соду, хлорпарафины, синтетические оксид и гидроксид магния, а также пищевую соль «Экстра», поставляя продукцию в 75 регионов России и 22 страны ближнего и дальнего зарубежья.