Приказом регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия утверждены границы и режим использования памятников археологии, расположенных на территории Нехаевского района Волгоградской области.



Как сообщает «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», границы территории археологических памятников устанавливают для того, чтобы сохранить объекты в их исторической среде. Всего древних объектов - 10, пять - это курганные группы, ещё пять - одиночные курганы.



Системная работа по сохранению и защите историко-культурного наследия Волгоградской области продолжается.





