Семь волгоградцев с профтравмами получили спецавтомобили





Семь новых автомобилей получили жители региона, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, им передали новые автомобили Lada Granta и Lada Vesta.

Каждый автомобиль адаптирован и оборудован конкретно под своего получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей. Машины имеют ручное управление, оборудованы как автоматической, так и механической коробками передач.

Всего в этом году Соцфонд закупил и передал уже 20 машин для данной категории льготников.

Напомним, специальный автомобиль выдается один раз в семь лет по заключению бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина.

Кроме того, отделение Социального фонда России по Волгоградской области частично компенсирует затраты владельца автомобиля на ГСМ, на текущий ремонт машины, а также капремонт, который можно произвести один раз в течение срока его эксплуатации.

Фото отделения Соцфонда по Волгоградской области