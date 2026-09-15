Волгоградцы назвали престижные профессии с высоким доходом

В Волгоградской области экономически активные жители назвали самые престижные и высокооплачиваемые профессии в регионе. Согласно исследованию SuperJob, 17% опрошенных жителей считают, что больше всего получат сегодня программисты и IT-специалисты.

Второе место (10%) в рейтинге волгоградцев заняли инженеры и квалифицированные рабочие, которых поставили в один ряд с топ-менеджерами. В тройку лидеров также вошли врачи и военнослужащие, которые набрали по 8% голосов.

За пределами ТОП-3 оказались сотрудники госслужбы (5%), финансисты и экономисты (3%). Профессии учителя, юриста и аналитика, по результатам опроса, набрали всего по 1% голосов.

Примечательно, что 12% назвали свои варианты, в числе которых большой перечень профессий, в числе которых психологи, музыканты, блогеры, научные сотрудники, логисты, космонавты и многие другие.