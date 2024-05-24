Калачевский районный суд в Волгоградской области постановил освободить берег реки Карповка от самовольных строений, которые возвели местные жители для своего отдыха. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, соответствующий иск был подан к собственникам самовольно возведенных объектов.

- Установлено, что в границах береговой полосы реки Карповка двумя местными жителями незаконно возведены 17 жилых металлических вагончиков, навесов-беседок открытого типа, причалы и прочее, - сообщили в природоохранной прокуратуре. - Постройки препятствуют свободному доступу граждан к водному объекту.

Общая площадь, которую занимаю все самострои, составляет более 1000 кв.м. Известно, что так у реки местные жители оборудовали себе зону отдыха. Теперь на собственников возложена обязанность освободить берег от незаконных строений.

Исполнение решения суда находится на прокурорском контроле.