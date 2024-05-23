Спорт

«Динамо-Синара» завершило российский чемпионат на 8-м месте

Спорт 23.05.2024 21:57
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23.05.2024 21:57


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 23 мая, уступили в заключительном выездном матче сезона  звенигородской «Звезде» со счетом 24:26 и проиграли борьбу за седьмое место, расположившись на восьмой позиции по итогам розыгрыша Суперлиги 23-24. Следующий чемпионат бело-голубые начнут уже с новым главным тренером, сообщает V102.RU.
 
Напомним, что в первой встрече в Волгограде тогдашние хозяйки обыграли подмосковный клуб с минимальной разницей — 28:27. Перед подопечными Олега Кулешова стояла задача отстоять добытое ранее преимущество для того, чтобы выиграть в двухматчевом противостоянии и финишировать выше соперника.  Начало поединка не изобиловало большим количеством точных бросков с обеих сторон, но в то же время команды с самого старта показали серьезный настрой на достижение положительного результата.  
 
Счет в игре открыла София Пензева. Затем «Звезда» получила право на исполнение семиметрового, однако Марианна Егорова с точки не смогла переиграть Анну Верещак. Более того, мяч после мощного выстрела попал в голову вратарю «Синары», за что Егорова сразу же понесла наказание и была удалена до конца встречи. Марианна отправилась досматривать остаток матча на трибуны, а ее напарницы продолжали сражаться  на площадке. Достаточно оперативно Екатерина Долматова реализовала большинство и сравняла.
 
Далее последовал удачный отрезок от другого волгоградского голкипера Надежды Колесниковой, совершившей несколько сейвов подряд. Самим бело-голубым не хватало спокойствия в атакующих действиях, что неоднократно приводило к потере мяча. Как итог, на десятой минуте реализованный пенальти Викторией Турусиной позволил зрителям увидеть всего лишь четвертое голевое действие за треть тайма.
 
В середине первой половины Долматова впервые вывела динамовок вперед. Главный тренер подмосковного коллектива Михаил Серегин вскоре взял тайм-аут и не прогадал. Сразу после возобновления поединка волгоградские гандболистки дважды подряд ошиблись, чем непременно воспользовались звенигородские исполнительницы и сначала сравняли, а затем и сами захватили лидерство после реализованного семиметрового в исполнении Кристины Бельчиковой. До перерыва болельщики наблюдали «качели» — «Звезда» постоянно выходила вперед, а динамовки сразу догоняли. На последней минуте соперники обменялись голами — отличились Дарья Авдошко  в составе «Звезды» и Елизавета Дудкина за «Синару». 11:11 по итогам первого тайма.
 
Вторая половина, к сожалению, осталась за хозяйками. Постепенно подопечные Серегина увеличивали преимущество благодаря перехваченной инициативе и к середине тайма отрыв вырос до пяти мячей. Важнейшую роль в нужный момент сыграла и вратарь подмосковного клуба Серафима Тиханова. Сегодня был явно ее день. Она отчаянно сражалась на последнем рубеже и неоднократно лишала шансов волгоградок на результативные действия.
 
Ближе к концовке бело-голубые, явно накопившие немалую усталость в финале сезона, постарались отыграться и это почти у них получилось. За две минуты до окончания поединка Турусина забросила с пенальти и сократила отставание до двух очков. Увы, но это был последний точный бросок с обеих сторон. «Звезда» удержала победу в сегодняшнем матче со счетом 26:24 и заняла итоговое седьмое место.
 
Таким образом, «Динамо-Синара» после относительно успешного прошлого чемпионата, где удалось подняться на шестую строчку, спустилось на две позиции вниз и обосновалось на восьмом месте. При этом поводов для оптимизма у волгоградских болельщиков в плане будущих перспектив должно быть предостаточно. Талантливая молодая команда стала за минувший сезон еще более опытной и зрелой. В Кубке России был достигнут хороший результат и завоеваны бронзовые награды по итогам турнира. Кроме того, активно строится новый комфортный гандбольный зал для «Динамо-Синары», который совсем скоро должен стать уютным домом для бело-голубых и их преданных поклонников.
 
Главный тренер Олег Кулешов за трехлетний цикл совместно с руководством проделали большую работу  и вывели  коллектив на следующий уровень развития. Ну а в сезоне 24-25 пользоваться заложенным нынешним тренерским штабом фундаментом  будет новый наставник  Уже в ближайшее время откроется очередная, но не менее яркая страница в истории волгоградского гандбола.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com

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