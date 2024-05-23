«Динамо-Синара» завершило российский чемпионат на 8-м месте





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 23 мая, уступили в заключительном выездном матче сезона звенигородской «Звезде» со счетом 24:26 и проиграли борьбу за седьмое место, расположившись на восьмой позиции по итогам розыгрыша Суперлиги 23-24. Следующий чемпионат бело-голубые начнут уже с новым главным тренером, сообщает V102.RU.

Напомним, что в первой встрече в Волгограде тогдашние хозяйки обыграли подмосковный клуб с минимальной разницей — 28:27. Перед подопечными Олега Кулешова стояла задача отстоять добытое ранее преимущество для того, чтобы выиграть в двухматчевом противостоянии и финишировать выше соперника. Начало поединка не изобиловало большим количеством точных бросков с обеих сторон, но в то же время команды с самого старта показали серьезный настрой на достижение положительного результата.Счет в игре открыла София Пензева. Затем «Звезда» получила право на исполнение семиметрового, однако Марианна Егорова с точки не смогла переиграть Анну Верещак. Более того, мяч после мощного выстрела попал в голову вратарю «Синары», за что Егорова сразу же понесла наказание и была удалена до конца встречи. Марианна отправилась досматривать остаток матча на трибуны, а ее напарницы продолжали сражаться на площадке. Достаточно оперативно Екатерина Долматова реализовала большинство и сравняла.Далее последовал удачный отрезок от другого волгоградского голкипера Надежды Колесниковой, совершившей несколько сейвов подряд. Самим бело-голубым не хватало спокойствия в атакующих действиях, что неоднократно приводило к потере мяча. Как итог, на десятой минуте реализованный пенальти Викторией Турусиной позволил зрителям увидеть всего лишь четвертое голевое действие за треть тайма.В середине первой половины Долматова впервые вывела динамовок вперед. Главный тренер подмосковного коллектива Михаил Серегин вскоре взял тайм-аут и не прогадал. Сразу после возобновления поединка волгоградские гандболистки дважды подряд ошиблись, чем непременно воспользовались звенигородские исполнительницы и сначала сравняли, а затем и сами захватили лидерство после реализованного семиметрового в исполнении Кристины Бельчиковой. До перерыва болельщики наблюдали «качели» — «Звезда» постоянно выходила вперед, а динамовки сразу догоняли. На последней минуте соперники обменялись голами — отличились Дарья Авдошко в составе «Звезды» и Елизавета Дудкина за «Синару». 11:11 по итогам первого тайма.Вторая половина, к сожалению, осталась за хозяйками. Постепенно подопечные Серегина увеличивали преимущество благодаря перехваченной инициативе и к середине тайма отрыв вырос до пяти мячей. Важнейшую роль в нужный момент сыграла и вратарь подмосковного клуба Серафима Тиханова. Сегодня был явно ее день. Она отчаянно сражалась на последнем рубеже и неоднократно лишала шансов волгоградок на результативные действия.Ближе к концовке бело-голубые, явно накопившие немалую усталость в финале сезона, постарались отыграться и это почти у них получилось. За две минуты до окончания поединка Турусина забросила с пенальти и сократила отставание до двух очков. Увы, но это был последний точный бросок с обеих сторон. «Звезда» удержала победу в сегодняшнем матче со счетом 26:24 и заняла итоговое седьмое место.Таким образом, «Динамо-Синара» после относительно успешного прошлого чемпионата, где удалось подняться на шестую строчку, спустилось на две позиции вниз и обосновалось на восьмом месте. При этом поводов для оптимизма у волгоградских болельщиков в плане будущих перспектив должно быть предостаточно. Талантливая молодая команда стала за минувший сезон еще более опытной и зрелой. В Кубке России был достигнут хороший результат и завоеваны бронзовые награды по итогам турнира. Кроме того, активно строится новый комфортный гандбольный зал для «Динамо-Синары», который совсем скоро должен стать уютным домом для бело-голубых и их преданных поклонников.Главный тренер Олег Кулешов за трехлетний цикл совместно с руководством проделали большую работу и вывели коллектив на следующий уровень развития. Ну а в сезоне 24-25 пользоваться заложенным нынешним тренерским штабом фундаментом будет новый наставник Уже в ближайшее время откроется очередная, но не менее яркая страница в истории волгоградского гандбола.