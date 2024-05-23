Экс-зампреда Брянского облсуда нашли застреленным в Саратове





В Саратове выясняют обстоятельства смерти бывшего заместителя председателя Брянского областного суда Михаила Андрусенко, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено накануне.

Так, в частности, ИА «СарИнформ» утром 23 мая сообщило о том, что накануне в одном из домов у Городского парка в Саратове был найден мертвым мужчина, рядом с которым находилось оружие. Сегодня же издание со ссылкой на пресс-службу Брянского областного суда опубликовало информацию о предстоящем прощании с Андрусенко.

Известно, что Михаил Андрусенко являлся выпускником Саратовского юридического института, поначалу работал в военных прокуратурах Саратова, Ростова-на-Дону и Чечни, а в 2007 году возглавил Урицкий районный суд Орловской области. В должности заместителя председателя Брянского областного суда он работал на протяжении шести лет – с 2014-го по 2020-й годы, после чего ушел в отставку. В 2021 году после ДТП Андрусенко лишили статуса судьи в отставке.

По информации телеграм-каналов, в 2023 году в отношении Михаила Андрусенко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование инициировал глава СКР Александр Бастрыкин. Экс-судью заподозрили в получении крупной взятки.

По данным ИА «СарИнформ», следователи Саратова проводят проверку по фату случившегося смерти Андрусенко.