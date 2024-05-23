Руководителей «Динамо-Синары» отметили наградами Минспорта





На Волгоград Арене накануне, 22 мая, состоялась церемония вручения наград и знаков отличия Министерства спорта Российской федерации и почетных грамот комитета физической культуры и спорта Волгоградской области спортсменам и тренерам, сообщает V102.RU.



Спортивная школа по гандболу «Динамо» была отмечена дипломом регионального комитета физической культуры и спорта за победу в областном смотре-конкурсе за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по итогам 2023 года среди спортивных школ. Кроме того, в числе соискателей личных наград оказались представители волгоградского гандбола — директор динамовской спортивной школы Стелла Вартанян, четырехкратный чемпион России в составе «Каустика» и ныне главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов и чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады в Барселоне в 1992-ом году Олег Гребнев. Известные спортсмены, ранее выступавшие за волгоградские команды и до сих пор прославляющие местный гандбол, были награждены юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.Наверняка наставник бело-голубых Олег Кулешов еще успеет порадоваться награде, но сейчас все его мысли сосредоточены на финальном матче сезона. Сегодня, 23 мая, «Динамо-Синара» в Звенигороде закроет чемпионат 23-24 вторым матчем в серии за седьмое место против местной «Звезды». Начало встречи в 19-00 ч. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, в заявке команды 15 гандболисток, которые уже прибыли в Подмосковье. Динамовкам предстоит отстоять свою трудовую победу со счетом 28: 27, добытую в Волгограде 17 мая в первом раунде противостояния.«Синара» будет биться за повторный выигрыш - девушки хотят на позитивной ноте попрощаться с Олегом Кулешовым, для которого предстоящий поединок станет крайним на посту главного тренера коллектива, которым он руководил три последних года. Но соперник у волгоградок не из легких. «Звезда», ведомая опытным специалистом Михаилом Серегиным, на предварительном этапе опередила «Динамо», однако при этом по личным встречам преимущество вместе с прошлым матчем на стороне «Синары» — три победы против одной у подмосковных спортсменок. Еще раз соперники разошлись миром как раз в Звенигороде.