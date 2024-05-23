Спорт

Руководителей «Динамо-Синары» отметили наградами Минспорта

Спорт 23.05.2024 09:03
0
23.05.2024 09:03


На Волгоград Арене накануне, 22 мая, состоялась церемония вручения наград и знаков отличия Министерства спорта Российской федерации и  почетных грамот комитета физической культуры и спорта Волгоградской области  спортсменам и тренерам, сообщает V102.RU.
 
Спортивная школа по гандболу «Динамо» была отмечена дипломом регионального комитета  физической культуры и спорта  за победу в областном смотре-конкурсе за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по итогам 2023 года среди спортивных школ. Кроме того, в числе соискателей личных наград оказались  представители волгоградского гандбола — директор динамовской спортивной школы Стелла Вартанян,  четырехкратный чемпион России в составе «Каустика» и ныне главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов  и чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады в Барселоне в 1992-ом году Олег Гребнев. Известные  спортсмены, ранее выступавшие за волгоградские команды и до сих пор прославляющие местный гандбол, были награждены юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
 
Наверняка наставник бело-голубых Олег Кулешов еще успеет порадоваться награде, но сейчас все его мысли сосредоточены на финальном матче сезона. Сегодня, 23 мая, «Динамо-Синара» в Звенигороде закроет чемпионат 23-24 вторым матчем в серии за седьмое место против местной «Звезды». Начало встречи в 19-00 ч. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, в заявке команды 15 гандболисток, которые уже прибыли в Подмосковье. Динамовкам предстоит отстоять свою трудовую победу со счетом 28: 27, добытую в Волгограде 17 мая в первом раунде противостояния.
 
«Синара» будет биться за повторный выигрыш - девушки хотят  на позитивной ноте попрощаться с Олегом Кулешовым, для которого предстоящий поединок станет крайним на посту главного тренера коллектива, которым он руководил три последних года. Но соперник у волгоградок не из легких. «Звезда», ведомая опытным специалистом Михаилом Серегиным, на предварительном этапе опередила «Динамо», однако при этом по личным встречам преимущество вместе с прошлым матчем на стороне «Синары» — три победы против одной у подмосковных спортсменок. Еще раз соперники разошлись миром как раз в Звенигороде.  
 
Фото: ГК «Динамо-Синара»  VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.05.2024 20:07
Спорт 22.05.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2024 09:05
Спорт 22.05.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2024 17:05
Спорт 21.05.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2024 07:44
Спорт 20.05.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 21:04
Спорт 19.05.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 18:02
Спорт 19.05.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 10:40
Спорт 19.05.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 09:26
Спорт 19.05.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 08:14
Спорт 19.05.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2024 21:25
Спорт 18.05.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 21:26
Спорт 17.05.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 08:30
Спорт 17.05.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 21:22
Спорт 15.05.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 08:02
Спорт 15.05.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2024 18:29
Спорт 14.05.2024 18:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:10
Житель Дубовки сознался в зверском убийстве своего знакомогоСмотреть фотографии
14:08
Норвегия запретила въезд российским туристамСмотреть фотографии
13:25
3 миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:11
Принципиальный волгоградец вернул через суд переплату за проезд в автобусеСмотреть фотографии
13:05
На проспекте Ленина в Волгограде Mercedes врезался в столбСмотреть фотографии
12:42
Учинил драку в «Меритаже» и вел бизнес: волгоградский экс-судья ушел от уголовного делаСмотреть фотографии
12:24
SHOT: Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов в РоссииСмотреть фотографии
12:16
Кирпич «В добрый путь» подарил губернатор волгоградским предпринимателямСмотреть фотографии
11:23
Волгоградскую узбекскую общину ликвидировали по решению судаСмотреть фотографии
11:20
Водитель автобуса зажал дверью школьницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:04
Прокуратура помогла вернуть в Дубовку уличное освещениеСмотреть фотографии
10:48
Грунтовые воды и проблемы с сетями: в Волгограде не заладилось строительство дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом обезглавившему сожительницу сельчанину грозит 15-летний срокСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцам рассказали, почему 23 мая не будет клёваСмотреть фотографии
09:41
Волгоградцев предупредили о резком похолодании до нуля градусовСмотреть фотографии
09:35
Борщевой набор резко подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
В Волжском легковушка сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
09:03
Руководителей «Динамо-Синары» отметили наградами МинспортаСмотреть фотографии
08:53
Гражданин Узбекистана в Волгограде пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографии
08:16
Цены на бензин взяли реванш в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:33
Жительница острова чудом спаслась, открывая купальный сезон под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:25
Власти выделили 296 млн рублей на ремонт дороги «Курганный – Клетская»Смотреть фотографии
20:55
Волжан предупредили об обработке скверов и улиц химикатамиСмотреть фотографии
20:27
Труп выпавшего из окна мужчины нашли в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Первая лига, прощай? «Ротор» на выезде проиграл «Челябинску» на последней минутеСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области в течение двух лет заменят 754 лифта в 211 высоткахСмотреть фотографии
19:29
«Нашли на полу гниющим»: соседи уморившей голодом сына Аккубековой выступили против нее в судеСмотреть фотографии
19:02
Росводресурсы скорректировали наполняемость Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
18:47
В МВД озвучили причину ДТП со сгоревшим водителем VolkswagenСмотреть фотографии
18:18
Пробок не избежать: в Волжском популярный у дачников мост частично закроют на все летоСмотреть фотографии
 