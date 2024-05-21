Расследования

Пленившего пятерых детей в Волгограде Алексея Куца оставили в СИЗО

Расследования 21.05.2024 17:48
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21.05.2024 17:48


Волгоградский областной суд 21 мая оставил под стражей жителя Волгограда Алексея Куца, который подозревается в незаконном лишении свободы пятерых детей. Напомним, 6 мая квартиру на ул. Рионской в Дзержинском районе, где разыгрались драматические события, пришлось брать штурмом бойцам спецподразделения Росгвардии. 

По версии следствия, в указанный день Алексей Куц поссорился со своей супругой. В процессе конфликта житель волгоградца ранил ножом вступившегося за женщину сына-подростка. Когда мальчик с матерью покинули квартиру, мужчина, угрожая применением силы оставшимся пятерым детям, удерживал их. 

Постановлением Дзержинского районного суда в отношении жителя Волгограда ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля включительно. 

Адвокат Куца в апелляционной жалобе просил изменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с изоляцией от общества, – сообщила ИА «Высота 102» 21 мая официальный представитель Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская. – Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной  жалобы, облсуд оставил без изменения избранную в отношении Алексея Куца меру пресечения в виде заключения под стражу.

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