В Волгограде ОМОН взял штурмом квартиру на ул. Рионской





Сегодня, 6 мая, бойцам Росгвардии пришлось брать штурмом квартиру на улице Рионской в Волгограде из-за неадекватного мужчины, который находился внутри. Как сообщает V102.RU, сотрудники ОМОН на тросах спустились с крыши и проникли в жилище на 9-ом этаже через балкон.

По предварительным данным, в квартире находился неадекватный мужчина, который угрожал убийством своим двоим детям. К счастью, все закончилось благополучно - хозяина квартиры задержали. Мужчина был в состоянии опьянения.





По словам соседей, устроивший пьяный дебош хозяин квартиры все же порезал одному ребенку руку. Заплаканная женщина, которая оказалась матерью детей, призналась, что задержали ее мужа, но от комментариев отказалась.

Как сообщает корр. V102.RU, который находится на месте происшествия, в настоящее время на месте происшествия еще находятся сотрудники правоохранительных органов.

В квартире, где проводилось задержание неадекватного мужчины, выбита дверь.

Видео: XY/ Волгоград / Telegram