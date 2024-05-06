Происшествия

В Волгограде ОМОН взял штурмом квартиру на ул. Рионской

Происшествия 06.05.2024 12:35
0
06.05.2024 12:35




Сегодня, 6 мая, бойцам Росгвардии пришлось брать штурмом квартиру на улице Рионской в Волгограде из-за неадекватного мужчины, который находился внутри. Как сообщает V102.RU, сотрудники ОМОН на тросах спустились с крыши и проникли в жилище на 9-ом этаже через балкон.

По предварительным данным, в квартире находился неадекватный мужчина, который угрожал убийством своим двоим детям. К счастью, все закончилось благополучно - хозяина квартиры задержали. Мужчина был в состоянии опьянения. 


По словам соседей, устроивший пьяный дебош хозяин квартиры все же порезал одному ребенку руку. Заплаканная женщина, которая оказалась матерью детей, призналась, что задержали ее мужа, но от комментариев отказалась. 

Как сообщает корр. V102.RU, который находится на месте происшествия, в настоящее время на месте происшествия еще находятся сотрудники правоохранительных органов.

В квартире, где проводилось задержание неадекватного мужчины, выбита дверь.

Видео: XY/ Волгоград / Telegram

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.05.2024 15:02
Происшествия 06.05.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2024 13:04
Происшествия 06.05.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 20:06
Происшествия 05.05.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 15:31
Происшествия 05.05.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 14:01
Происшествия 05.05.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 10:32
Происшествия 05.05.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 10:12
Происшествия 05.05.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2024 20:56
Происшествия 04.05.2024 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2024 13:35
Происшествия 04.05.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 18:04
Происшествия 03.05.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 16:47
Происшествия 03.05.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 14:25
Происшествия 03.05.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 10:22
Происшествия 03.05.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 20:58
Происшествия 02.05.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 20:24
Происшествия 02.05.2024 20:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:02
Екатерина Мизулина потребовала остановить орудующую в Волгограде девчачью бандуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Олег Сергеев лаконично оценил матч «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
14:14
Волгоград вошел в топ-3 самых бюджетных направлений для летнего отдыхаСмотреть фотографии
14:02
ГУ МВД опубликовало видео задержания порезавшего сына волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгограде начата проверка после штурма квартиры и ранения ребенкаСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде военные мини-парадом поздравили ветерана Александра Колотушкина с Днём ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Семейная драма стала причиной штурма квартиры на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде ОМОН взял штурмом квартиру на ул. РионскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» ответила на популярные вопросы молодых родителей при рождении ребенкаСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области обнаружили 630 кг «ожившей» говядиныСмотреть фотографии
11:01
Перечень рыбоводных участков расширили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
Волгоградцы заплатили за ЖКХ и бытовые услуги 50 млрдСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде простятся с чемпионом мира и СССР по самбо Мухамметмуратом ХаллылаевымСмотреть фотографии
10:11
Ягод не будет?: в Волгоградской области майские заморозки погубили косточковыеСмотреть фотографии
09:10
Оружейный арсенал нашли сотрудники УФСБ в гараже и туалете жителя Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Расплата за жаркий апрель? Пыльный ураган накрыл Волгоград 6 маяСмотреть фотографии
20:21
Ваня, ты голова! «Ротор» победил «Челябинск» со счетом 1:0Смотреть фотографии
20:06
В Волжском пара лихачей на электросамокате сбила пешехода на ул. КарбышеваСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде «Концессии водоснабжения» восстановили водовод на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде РПН не впечатлил подвиг дезинсектора, соблазнявшего оголенным плечом комаровСмотреть фотографии
17:32
Эксперты: 89% волгоградцев поддерживают запрет на рекламные звонкиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде завершается восстановление водовода на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
16:06
«Для нас это чудо»: постоялица приюта для бездомных встретилась с сестрой и согласилась на переезд в ГрузиюСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы, полдня прождавшие вылета в Дубай, аплодисментами встретили резервный бортСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на Спартановке тушат очередной ландшафтный пожарСмотреть фотографии
14:27
Победа над «Скифом» подняла «Каустик» на 9-е место СуперлигиСмотреть фотографии
14:01
У Каспера не было и шанса: в Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с участием коняСмотреть фотографии
13:14
Мощнейшие вспышки на Солнце: ученые рассказали, ждать ли волгоградцам северного сияния и магнитных бурьСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде на пожаре в многоэтажке на ул. Загорской погиб человекСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде вылет пассажирского самолета в Дубай перенесён из-за технических проблемСмотреть фотографии
 