



В Волгограде сегодня, 8 мая, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в отношении Алексея Куца, который незаконно удерживал в квартире пятерых детей. Напомним, накануне мужчина был задержан бойцами спецотряда быстрого реагирования на ул. Рионской.

По информации пресс-службы Дзержинского районного суда Волгограда, многодетный отец подозревается по п.п. «д,ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ – незаконное ограничение свободы заведомо несовершеннолетнего.

– По версии следствия, 6 мая Куц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с женой, в ходе которого он, размахивая ножом, нанес резаную рану правового локтевого сгиба малолетнему сыну. Вследствие произошедшего мальчик был госпитализирован в ГУЗ «ГКБ СМП № 7», где ему оказана медицинская помощь. Оставшихся пятерых малолетних детей Куц незаконно лишил свободы и не давал им возможности покинуть квартиру, угрожая применением физической силы, – рассказали информагентству в суде.

Волгоградца решением суда отправили в СИЗО до 6 июля. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.