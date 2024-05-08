Расследования

Суд арестовал волгоградца, насильно удерживавшего в квартире пятерых детей

Расследования 08.05.2024 18:17
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08.05.2024 18:17


В Волгограде сегодня, 8 мая, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в отношении Алексея Куца, который незаконно удерживал в квартире пятерых детей. Напомним, накануне мужчина был задержан бойцами спецотряда быстрого реагирования на ул. Рионской. 

По информации пресс-службы Дзержинского районного суда Волгограда, многодетный отец подозревается по п.п. «д,ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ – незаконное ограничение свободы заведомо несовершеннолетнего. 

По версии следствия, 6 мая Куц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с  женой, в ходе которого он, размахивая ножом, нанес резаную рану правового локтевого сгиба малолетнему сыну. Вследствие произошедшего  мальчик был госпитализирован в ГУЗ «ГКБ СМП № 7», где ему оказана медицинская помощь. Оставшихся пятерых малолетних детей Куц незаконно лишил свободы и не давал им возможности покинуть квартиру, угрожая применением физической силы, – рассказали информагентству в суде.

Волгоградца решением суда отправили в СИЗО до 6 июля. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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