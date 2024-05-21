Тело пропавшего в конце апреля мужчины нашли в Камышине





В Камышине Волгоградской области предстоит выяснить обстоятельства гибели 33-летнего Дмитрия Козлова, тело которого было обнаружено сегодня, 21 мая. Мужчину, сообщает ИА «Высота 102», искали почти месяц – с 30 апреля текущего года.

По информации собственного источника информагентства в следственных органах, Дмитрий Козлов без вести пропал после похода в бар «Бирбург» в городе Камышине. Отдохнув в заведении, он покинул его и с тех пор не выходил на связь с близкими. Сегодня его труп нашли всего в нескольких сотнях метров от бара.

– Найденного мертвым мужчину уже опознали. Это действительно пропавший в ночь на 1 мая Дмитрий Козлов. Известно, что в Камышин он приехал на заработки, проживал в одной из гостиниц Камышина, – сообщил «Высоте 102» собеседник. – Его тело было обнаружено сегодня вблизи с гостиницей «Опава». Это примерно около 400 метров от бара, где он отдыхал.

Причина смерти 33-летнего мужчины будет названа по итогам экспертизы.