Происшествия

Тело пропавшего в конце апреля мужчины нашли в Камышине

Происшествия 21.05.2024 17:07
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21.05.2024 17:07


В Камышине Волгоградской области предстоит выяснить обстоятельства гибели 33-летнего Дмитрия Козлова, тело которого было обнаружено сегодня, 21 мая. Мужчину, сообщает ИА «Высота 102», искали почти месяц – с 30 апреля текущего года. 

По информации собственного источника информагентства в следственных органах, Дмитрий Козлов без вести пропал после похода в бар «Бирбург» в городе Камышине. Отдохнув в заведении, он покинул его и с тех пор не выходил на связь с близкими. Сегодня его труп нашли всего в нескольких сотнях метров от бара. 

Найденного мертвым мужчину уже опознали. Это действительно пропавший в ночь на 1 мая Дмитрий Козлов. Известно, что в Камышин он приехал на заработки, проживал в одной из гостиниц Камышина, – сообщил «Высоте 102» собеседник. – Его тело было обнаружено сегодня вблизи с гостиницей «Опава». Это примерно около 400 метров от бара, где он отдыхал.

Причина смерти 33-летнего мужчины будет названа по итогам экспертизы.  

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