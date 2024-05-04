В Волгоградской области ищут пропавшего 30 апреля мужчину

Волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 30 апреля в Камышине Волгоградской области 33-летнего Дмитрия Сергеевича Козлова, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение

волосы русые

глаза серые

В день исчезновения был одет в футболку белого цвета и серые спортивные штаны. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисковиков по номеру 8 906 167 94 44.

Напомним, что бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сына.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me