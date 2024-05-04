Общество

В Волгоградской области ищут пропавшего 30 апреля мужчину

Общество 04.05.2024 08:46
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04.05.2024 08:46


Волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 30 апреля в Камышине Волгоградской области 33-летнего Дмитрия Сергеевича Козлова, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».  

Приметы пропавшего:  

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение 

волосы русые 

глаза серые 

В день исчезновения был одет в футболку белого цвета и серые спортивные штаны. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисковиков по номеру 8 906 167 94 44. 

Напомним, что бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сына.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me 

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