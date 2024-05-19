Встали не с той ноги? «Ротор» на выезде проиграл «Родине-2» со счетом 2:0





Большим разочарованием для волгоградских болельщиков закончился сегодняшний матч «Ротора», который на выезде проиграл столичной «Родине-2» со счетом 2:0 в 15-ом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU. Фанаты сине-голубых ждали от сегодняшней встречи только победы, а получили печальный результат - волгоградский клуб опустился на 4-е место в турнирной таблице.







У «Ротора» мало времени для работы над ошибками. Уже 22 мая сине-голубым предстоит выездная встреча с «Челябинском», который сегодня дома сыграл вничью с идущей на первом месте «Уфой» — 0:0. Кроме того, еще один клуб, находящийся в группе лидеров, «Новосибирск» в гостях сыграл вничью с липецким «Металлургом» Однако «Ротор» осечками конкурентов сегодня воспользоваться не смог.

Главный тренер сине-голубых Олег Сергеев сделал несколько перестановок в составе. В частности, с первых минут вышли Дмитрий Прищепа, Иван Шмаков и Руслан Болов, в последнее время потерявшие место в стартовом составе. Но изменения команде совершенно не помогли. Уже в первом тайме хозяева имели преимущество по статистике и владели игровой инициативой. При этом опасные моменты в поединке стали возникать лишь к середине тайма.Так, например, партнеры вывели Никиту Трапицына на ударную позицию с левого края и футболист «Родины» пробил рядом со штангой. А на 26-й минуте другой игрок хозяев Максим Данилин, находясь в штрафной, получил мяч и нанес выстрел точно в дальний верхний угол. Вадим Аверкиев в прыжке не сумел выручить гостей от пропущенного гола. Вскоре Матвей Бурлаков имел возможность удвоить преимущество, но молодому спортсмену не хватило точности при ударе. У «Ротора» в первом тайме практически не получилась конструктивная игра на чужой половине. Были подходы к воротам соперников, однако извлечь из этого какую-то выгоду для себя у гостей не получилось. На перерыв «Родина-2» ушла, заслуженно лидируя со счетом 1:0.К сожалению, и после отдыха и возвращения из раздевалок прогресса в игре волгоградцев не наблюдалось. Хозяева продолжили действовать первым номером и довольно регулярно оказывать серьезное давление на оборону сине-голубых. На 50-й минуте Максим Данилин навесил с углового и подача оказалась точно на Егора Трунтаева, пробившего в перекладину. Московские футболисты отличались сегодня дисциплинированностью и спокойствием в защите и дожидались шансов забить еще один мяч.Игровое преимущество хозяев дало результат на 76-й минуте. Валерий Соломаха отобрал мяч в центре поля и, увидев, что Аверкиев вышел далеко из ворот, с дальней дистанции перебросил игровой снаряд через голкипера, не успевшего исправить свою ошибку. Счет стал 2:0 и по такой игре шансов отыграться у «Ротора» практически не было. Не хватило сил и эмоций подопечным Олега Сергеева даже на финальный штурм. Во втором тайме можно отметить лишь полученные желтые карточки Данилом Пелихом и Ризваном Ахмедхановым. Также капитана и центрального защитника Алексея Шумских из-за травмы заменил Сергей Зуйков. Но в атаке гости сыграли сегодня очень плохо, что и привело к поражению волгоградцев с разницей в два гола.