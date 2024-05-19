Встали не с той ноги? «Ротор» на выезде проиграл «Родине-2» со счетом 2:0

Главный тренер сине-голубых Олег Сергеев сделал несколько перестановок в составе. В частности, с первых минут вышли Дмитрий Прищепа, Иван Шмаков и Руслан Болов, в последнее время потерявшие место в стартовом составе. Но изменения команде совершенно не помогли. Уже в первом тайме хозяева имели преимущество по статистике и владели игровой инициативой. При этом опасные моменты в поединке стали возникать лишь к середине тайма.
Так, например, партнеры вывели Никиту Трапицына на ударную позицию с левого края и футболист «Родины» пробил рядом со штангой. А на 26-й минуте другой игрок хозяев Максим Данилин, находясь в штрафной, получил мяч и нанес выстрел точно в дальний верхний угол. Вадим Аверкиев в прыжке не сумел выручить гостей от пропущенного гола. Вскоре Матвей Бурлаков имел возможность удвоить преимущество, но молодому спортсмену не хватило точности при ударе. У «Ротора» в первом тайме практически не получилась конструктивная игра на чужой половине. Были подходы к воротам соперников, однако извлечь из этого какую-то выгоду для себя у гостей не получилось. На перерыв «Родина-2» ушла, заслуженно лидируя со счетом 1:0.
К сожалению, и после отдыха и возвращения из раздевалок прогресса в игре волгоградцев не наблюдалось. Хозяева продолжили действовать первым номером и довольно регулярно оказывать серьезное давление на оборону сине-голубых. На 50-й минуте Максим Данилин навесил с углового и подача оказалась точно на Егора Трунтаева, пробившего в перекладину. Московские футболисты отличались сегодня дисциплинированностью и спокойствием в защите и дожидались шансов забить еще один мяч.
Игровое преимущество хозяев дало результат на 76-й минуте. Валерий Соломаха отобрал мяч в центре поля и, увидев, что Аверкиев вышел далеко из ворот, с дальней дистанции перебросил игровой снаряд через голкипера, не успевшего исправить свою ошибку. Счет стал 2:0 и по такой игре шансов отыграться у «Ротора» практически не было. Не хватило сил и эмоций подопечным Олега Сергеева даже на финальный штурм. Во втором тайме можно отметить лишь полученные желтые карточки Данилом Пелихом и Ризваном Ахмедхановым. Также капитана и центрального защитника Алексея Шумских из-за травмы заменил Сергей Зуйков. Но в атаке гости сыграли сегодня очень плохо, что и привело к поражению волгоградцев с разницей в два гола.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото «Родина-2» t.me