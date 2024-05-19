Смотрите, кто бежал: яркие фотомгновения марафона в Волгограде





В Волгограде завершился марафон, в котором приняли участие около тысячи человек.





Как сообщили V102.RU организиторы, на самой длинной дистанции в 21 километр среди женщин победила Татьяна Попова. Среди представителей сильного пола лучшим стал Вячеслав Балякшин.







10 километров быстрее всех пробежали Дарья Гребенникова и Кирилл Маятский. На 5-километровой дистанции лучшими стали Александр Бичеев и Татьяна Резцова.







Напомним, сегодня любители бега пришли на Набережную в Волгограде, чтобы продемонстрировать приверженность здоровому образу жизни и посоревноваться за медали.









Среди участников был 98-летний фронтовик Александр Васильевич Медков , который, несмотря на свой возраст, регулярно выходит на дистанции в категории скандинавская ходьба.





84-летний камышанин Александр Тимофеевич Ивахненко также почти два десятка раз в год принимает участие в соревнованиях по бегу.







А Сергей и Наталья Борисовы пробежали дистанцию в специальной коляске. Участники с ограниченными возможностями открывали сегодняшний марафон.







Среди участников была замечена и руководитель Волгоградского отделения Российского объединения судей, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Светлана Юткина. В марафоне приняли участие и другие представители судейского сообщества.







Фото Павла Мирошкина/V102.RU



