Смотрите, кто бежал: яркие фотомгновения марафона в Волгограде

Спорт 19.05.2024 12:24
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19.05.2024 12:24
В Волгограде завершился марафон, в котором приняли участие около тысячи человек.
Как сообщили V102.RU организиторы, на самой длинной дистанции в 21 километр среди женщин победила Татьяна Попова. Среди представителей сильного пола лучшим стал Вячеслав Балякшин.
10 километров быстрее всех пробежали Дарья Гребенникова и Кирилл Маятский. На 5-километровой дистанции лучшими стали Александр Бичеев и Татьяна Резцова.
Напомним, сегодня любители бега пришли на Набережную в Волгограде, чтобы продемонстрировать приверженность здоровому образу жизни и посоревноваться за медали.
Среди участников был 98-летний фронтовик Александр Васильевич Медков, который, несмотря на свой возраст, регулярно выходит на дистанции в категории скандинавская ходьба.
84-летний камышанин Александр Тимофеевич Ивахненко также почти два десятка раз в год принимает участие в соревнованиях по бегу.
А Сергей и Наталья Борисовы пробежали дистанцию в специальной коляске. Участники с ограниченными возможностями открывали сегодняшний марафон.
Среди участников была замечена и руководитель Волгоградского отделения Российского объединения судей, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Светлана Юткина. В марафоне приняли участие и другие представители судейского сообщества.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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