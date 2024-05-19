Фото Леонида Луночкина/V102.RU
Спорт 19.05.2024 10:40
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19.05.2024 10:40
Фото Леонида Луночкина/V102.RU
98-летний участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков успешно финишировал на 5-километровой дистанции в марафоне, который в эти минуты проходит в Волгограде. Как сообщает корреспондент V102.RU, Александр Васильевич преодолел дистанцию скандинавской ходьбой.Александр Васильевич Медков – постоянный участник соревнований по бегу. Несколько раз в неделю он проходит несколько километров на набережной Волгограда. Спортом он начал заниматься после восстановления от ранения, полученного в 1945 году. По его словам, это посоветовали ему врачи в госпитале. Сначала он увлекся гиревым спортом. А теперь для поддержания себя в форме Александр Васильевич занимается скандинавской ходьбой и регулярно выходит на старт в различных соревнованиях.
Еще один интересный участник марафона – 84-летний Александр Тимофеевич Ивахненко из Камышина. Он бегает в соревнованиях разного уровня примерно раз двадцать в год. Жизнь Александра Тимофеевича всегда была тесно связана со спортом – он работал тренером. Но не расстался со своим увлечением и на пенсии.
А волгоградцы Наталья и Сергей Борисовы преодолели 5 километров на специальной коляске. Мама Сергея Наталья с гордостью рассказала, что последний участок ее сын прошел своими ногами. И выразила надежду, что когда-нибудь Сергей самостоятельно сможет пройти целый километр.В это время, между тем, определяются первые победители дистанций. Александр Кустов преодолел 5 километров за 14 минут 45 секунд. Александр – мастер спорта, трассу марафона он назвал интересной – есть и горочки, и спуски. Победитель пожелал и другим участникам успеха и призвал присоединяться к здоровому образу жизни и других волгоградцев.
Фото Леонида Луночкина/V102.RU
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