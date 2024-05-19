Ну все, погнали: в Волгограде стартовал забег марафонцев

Спорт 19.05.2024 09:26
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19.05.2024 09:26
В Волгограде в эти минуты стартовал ежегодный Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ».
Как сообщает корреспондент V102.RU, на набережной сегодня, 19 мая, собрались сотни любителей бега не только из Волгограда, но и из других российских регионов.
Спортсмены пришли с хорошим настроением и радостно приветствовали болельщиков, некоторые из которых заранее подготовились к мероприятию и сделали плакаты для поддержки участников марафона.
Все с удовольствием поучаствовали в физкультминутке перед забегом, открыли который участники с ограниченными возможностями. Коляски с особенными марафонцами сопровождали бегуны.
Всего на марафон заявились около тысячи человек. Каждый выбрал дистанцию, которая ему по плечу. Кто-то пробежит 1 километр, а 217 самых сильных и выносливых собираются посоревноваться на участке в 21 километр.
Ранее, напомним, сообщалось о перекрытии Нулевой продольной магистрали в связи с проведением забега.
Фото Леонида Луночкина/V102.RU
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