«Ротор» 19 мая на выезде сыграет с «Родиной-2»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 мая, на выезде сыграет со столичной «Родиной-2» в 15-ом туре Второй лиги группы «Золото». Начало матча в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Команды за последние несколько месяцев встретятся уже в третий раз. В феврале на сборах в Турции московский клуб оказался сильнее со счетом 2:1. Единственный гол в том поединке в составе сине-голубых забил Ризван Ахмедханов. Но куда важнее оказалась игра в чемпионате, которая состоялась 7 апреля на Волгоград Арене. Тогдашние хозяева в каждом из таймов забили по одному голу — Рамазан Гаджимурадов сначала отличился с игры, а затем реализовал пенальти. «Ротор» победил в итоге со счетом 2:0. Наставник «Родины» Александр Лактионов на послематчевой пресс-конференции раскритиковал решение арбитра назначить 11-метровый, но также специалист отметил, что его подопечным было приятно играть при хорошей атмосфере на волгоградском стадионе.«Родина-2» после 13-и проведенных встреч заработала 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Столичный коллектив одержал четыре победы, столько же раз сыграл вничью и пять раз уступил. В прошлом туре подшефные Лактионова на выезде проиграли «Велесу» со счетом 1:2. «Ротор» же дома прервал свою трехматчевую победную серию, когда разошелся миром с «Краснодаром-2» — 0:0. Сине-голубые располагаются на третьей позиции, имея в активе 21 балл. Выше идут «Уфа» и «Новосибирск», опережающие волгоградцев на три и одно очко, соответственно.До конца чемпионата осталось провести пять туров, по итогу которых участники разыграют путевки в Первую лигу на следующий сезон. Но три ближайших поединка подопечным Олега Сергеева предстоит провести в гостях и противостояние с «Родиной-2» станет первым из выездных испытаний для «Ротора» на самом ключевом отрезке первенства.