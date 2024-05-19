Спорт

«Ротор» 19 мая на выезде сыграет с «Родиной-2»

Спорт 19.05.2024 08:14
0
19.05.2024 08:14


Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 мая, на выезде сыграет со столичной «Родиной-2» в 15-ом туре Второй лиги группы «Золото». Начало матча в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Команды за последние несколько месяцев встретятся уже в третий раз. В феврале на сборах в Турции московский клуб оказался сильнее со счетом 2:1. Единственный гол в том поединке в составе сине-голубых забил Ризван Ахмедханов. Но куда важнее оказалась игра в чемпионате, которая состоялась 7 апреля на Волгоград Арене. Тогдашние хозяева в каждом из таймов забили по одному голу — Рамазан Гаджимурадов сначала отличился с игры, а затем реализовал пенальти. «Ротор» победил в итоге со счетом 2:0. Наставник «Родины» Александр Лактионов на послематчевой пресс-конференции раскритиковал решение арбитра назначить 11-метровый, но также специалист отметил, что его подопечным было приятно играть при хорошей атмосфере на волгоградском стадионе.

«Родина-2» после 13-и проведенных встреч заработала 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице  Столичный коллектив одержал четыре победы, столько же раз сыграл вничью и пять раз уступил. В прошлом туре подшефные Лактионова на выезде проиграли «Велесу» со счетом 1:2. «Ротор» же дома прервал свою трехматчевую победную серию, когда разошелся  миром с «Краснодаром-2» — 0:0. Сине-голубые располагаются на третьей позиции, имея в активе 21 балл. Выше идут «Уфа» и «Новосибирск», опережающие волгоградцев на три и одно очко, соответственно.

До конца чемпионата осталось провести пять туров, по итогу которых участники разыграют путевки в Первую лигу на следующий сезон. Но три ближайших поединка подопечным Олега Сергеева предстоит провести в гостях и противостояние с «Родиной-2» станет первым из выездных испытаний для «Ротора» на самом ключевом отрезке первенства.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.05.2024 12:24
Спорт 19.05.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 10:40
Спорт 19.05.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 09:26
Спорт 19.05.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2024 21:25
Спорт 18.05.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 21:26
Спорт 17.05.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 08:30
Спорт 17.05.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 21:22
Спорт 15.05.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 08:02
Спорт 15.05.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2024 18:29
Спорт 14.05.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2024 19:19
Спорт 12.05.2024 19:19
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
12.05.2024 12:31
Спорт 12.05.2024 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 20:48
Спорт 11.05.2024 20:48
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 18:31
Спорт 11.05.2024 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 18:07
Спорт 11.05.2024 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 08:41
Спорт 11.05.2024 08:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:24
Смотрите, кто бежал: яркие фотомгновения марафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:08
ПСБ в Волгограде поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег.РФ»Смотреть фотографии
11:49
Росстат зафиксировал снижение количества бедных волгоградцевСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом машина вылетела в ерик: водитель погибСмотреть фотографии
10:40
98-летний фронтовик Александр Медков финишировал в волгоградском марафонеСмотреть фотографии
09:26
Ну все, погнали: в Волгограде стартовал забег марафонцевСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцы поддерживают штрафы за оскорбление учителейСмотреть фотографии
08:14
«Ротор» 19 мая на выезде сыграет с «Родиной-2»Смотреть фотографии
07:35
Бастрыкин узнал о живущей в подъезде дома 74-летней волгоградкеСмотреть фотографии
06:52
«Зачем лишать людей удовольствия»: волгоградские рыбаки в сезон снова останутся без селедкиСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде прокуратура взяла на контроль расследование покушения на убийство школьницыСмотреть фотографии
21:25
Ватерполисты «Спартака» стали бронзовыми призерами Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде задержан напавший в подъезде на 12-летнюю девочку душительСмотреть фотографии
20:42
Рекордное количество бегунов выйдет на старт полумарафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:26
Стой, опасная зона! С фасада пятиэтажки в Волгограде падают куски облицовкиСмотреть фотографии
20:03
Регион останется без хлеба? Доцент ВолГАУ оценил перспективы из-за гибели озимых на поляхСмотреть фотографии
19:05
Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечеромСмотреть фотографии
18:52
В Волжском нашли мертвой пропавшую в начале недели пенсионеркуСмотреть фотографии
18:30
В КоАП предлагают ввести статью за оскорбления школьных учителейСмотреть фотографии
18:11
Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 днейСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде простятся с известным неврологом Михаилом КарасевымСмотреть фотографии
17:21
Из Волги достали упавшую с моста девушкуСмотреть фотографии
17:04
«Последствия увидим через несколько лет»: в Волгоградской области из-за заморозков погибла отложенная рыбами икраСмотреть фотографии
16:30
В Волжском на ремонт ул. Заволжской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
15:39
Эксперты разрешили перекрасить гостиницу «Интурист» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
МЧС предупреждает о новых заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Суд и прокуратура подключились к решению транспортной проблемы в городе ФроловоСмотреть фотографии
12:43
Юный водитель не справился с рулем и погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
«Куда рванули?»: автомобилисты сообщают о 2-километровой пробке на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Теплоход эффектно залили водой на глазах иностранцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
 