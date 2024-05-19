Бастрыкин узнал о живущей в подъезде дома 74-летней волгоградке

Расследования 19.05.2024 07:35
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19.05.2024 07:35
Глава СК России поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело по информации о совершении мошеннических действий в отношении инвалида в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в 2016 году 74-летняя жительница города Волгограда, являющаяся инвалидом, при помощи сотрудников агентства недвижимости продала свою квартиру и приобрела другое жилое помещение. Однако продавец, подделав доверенность, скрыл факт наличия права собственности на указанное имущество у скончавшегося незадолго до заключения сделки родственника, страдавшего психическим расстройством. В связи с этим судом договор купли-продажи был признан недействительным, а пенсионерка выселена из жилья.При этом деньги женщине никто не вернул. Арендовать квартиру пенсионерке не на что и ей пришлось переселиться в подъезд одного из домов по ул. Канунникова. Теперь у женщины появился шанс обрести жилье - разбираться в мошеннической сделке будут следователи. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
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