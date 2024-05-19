Расследования

Бастрыкин узнал о живущей в подъезде дома 74-летней волгоградке

Расследования 19.05.2024 07:35
0
19.05.2024 07:35


Глава СК России поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело по информации о совершении мошеннических действий в отношении инвалида в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ведомстве,  в 2016 году 74-летняя жительница города Волгограда, являющаяся инвалидом, при помощи сотрудников агентства недвижимости продала свою квартиру и  приобрела другое жилое помещение. Однако продавец, подделав доверенность, скрыл факт наличия права собственности на указанное имущество у скончавшегося незадолго до заключения сделки родственника, страдавшего психическим расстройством. В связи с этим судом договор купли-продажи был признан недействительным, а пенсионерка выселена из жилья.
При этом деньги женщине никто не вернул. Арендовать квартиру пенсионерке не на что и ей пришлось переселиться в подъезд одного из домов по ул. Канунникова. Теперь у женщины появился шанс обрести жилье - разбираться в мошеннической сделке будут следователи. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.05.2024 21:47
Расследования 18.05.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 20:58
Расследования 18.05.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 18:52
Расследования 18.05.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 17:21
Расследования 18.05.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 07:46
Расследования 18.05.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 20:32
Расследования 17.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 16:14
Расследования 17.05.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 14:43
Расследования 17.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 12:55
Расследования 17.05.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 06:40
Расследования 17.05.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 16:26
Расследования 16.05.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:54
Расследования 16.05.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:53
Расследования 16.05.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 12:32
Расследования 16.05.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 11:38
Расследования 16.05.2024 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:35
Бастрыкин узнал о живущей в подъезде дома 74-летней волгоградкеСмотреть фотографии
06:52
«Зачем лишать людей удовольствия»: волгоградские рыбаки в сезон снова останутся без селедкиСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде прокуратура взяла на контроль расследование покушения на убийство школьницыСмотреть фотографии
21:25
Ватерполисты «Спартака» стали бронзовыми призерами Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде задержан напавший в подъезде на 12-летнюю девочку душительСмотреть фотографии
20:42
Рекордное количество бегунов выйдет на старт полумарафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:26
Стой, опасная зона! С фасада пятиэтажки в Волгограде падают куски облицовкиСмотреть фотографии
20:03
Регион останется без хлеба? Доцент ВолГАУ оценил перспективы из-за гибели озимых на поляхСмотреть фотографии
19:05
Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечеромСмотреть фотографии
18:52
В Волжском нашли мертвой пропавшую в начале недели пенсионеркуСмотреть фотографии
18:30
В КоАП предлагают ввести статью за оскорбления школьных учителейСмотреть фотографии
18:11
Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 днейСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде простятся с известным неврологом Михаилом КарасевымСмотреть фотографии
17:21
Из Волги достали упавшую с моста девушкуСмотреть фотографии
17:04
«Последствия увидим через несколько лет»: в Волгоградской области из-за заморозков погибла отложенная рыбами икраСмотреть фотографии
16:30
В Волжском на ремонт ул. Заволжской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
15:39
Эксперты разрешили перекрасить гостиницу «Интурист» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
МЧС предупреждает о новых заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Суд и прокуратура подключились к решению транспортной проблемы в городе ФроловоСмотреть фотографии
12:43
Юный водитель не справился с рулем и погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
«Куда рванули?»: автомобилисты сообщают о 2-километровой пробке на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Теплоход эффектно залили водой на глазах иностранцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волжском сбитый иномаркой пешеход упал на другой автомобильСмотреть фотографии
09:58
Волгоградские ученые изобрели гель для регенерации костей после осколочных раненийСмотреть фотографии
09:01
«Вся Россия ждет»: в Волгограде впервые показали стройку нового гандбольного зала «Динамо-Синары»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:10
В Волгоградской области продлили оранжевый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
07:46
Осужденному наркосбытчику после выстрела в волгоградского оперативника выставили крупный счётСмотреть фотографии
06:40
Лучшим волгоградским педагогам увеличат премию до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:26
«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матчеСмотреть фотографии
21:09
Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллектуСмотреть фотографии
 