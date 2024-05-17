Расследования

Волгоградец забил до смерти задолжавшего ему квартиранта

Расследования 17.05.2024 14:43
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17.05.2024 14:43


Следователи Краснооктябрьского района Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности - ч.4 ст.111 УК РФ.

По данным следствия, 7 октября прошлого года в одной из квартир дома №8 по улице имени Ольги Форш между фигурантом и квартиросъемщиком произошел конфликт из-за задолженности арендной платы. Во время ссоры обвиняемый нанес не менее 7 ударов руками и ногами 52-летнему мужчине, а после вывел его на улицу и добил ударом в голову. Еще живого волгоградца он перетащил под веранду дома, где тот затем скончался. 

- Следователями СК России собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в СУ СКР. - Обвиняемый содержится под стражей.

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