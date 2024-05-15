Политика

Президенты, чиновники и участники СВО: кто собрался в депутаты Волгоградской облдумы

Политика 15.05.2024 06:43
0
15.05.2024 06:43


В Волгоградской области завершилась процедура предварительного голосования для отбора кандидатов  в депутаты областной думы от партии «Единая Россия». О своих амбициях стать членами регионального парламента заявили 246 человек, среди которых как и члены «ЕР», так и сторонники этой партии, а также беспартийные. Кто же эти люди, кто собирается побороться за статус кандидата в депутаты областной думы?
Наверное, ничего удивительного нет в том, что в новом созыве регионального парламента хотят вновь себя увидеть большинство действующих депутатов-единороссов, многие из которых «мотают» там далеко не первый срок. Так, из депутатов-«долгожителей» на праймериз заявились нынешний спикер Александр Блошкин, его первый зам Сергей Булгаков, Татьяна Бухтина, Станислав Коротков, Ирина Соловьева, Михаил Струк, Владимир Ефимов, Владимир Шкарин, Юрий Марамыгин, Наталья Семенова, Руслан Шарифов, Валентина Гречина. Из более «молодых» народных избранников, или депутатов с небольшим политическим багажом за спиной можно отметить компанию из Ларисы Гордиенко, Дмитрия Крикунова, Екатерины Мицуковой, Надежды Кулешовой, Евгения Пыльнева, Татьяны Распутиной, Андрея Таева.
О своих амбициях перекочевать из местных дум в областной парламент заявили и депутаты разных уровней – начиная от сельских советов и заканчивая представительными органами Волжского и Волгограда. Так, не прочь получить мандат областного парламентария депутат Волжской городской думы Дмитрий Григоров, депутаты Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман, Олег Ярыгин, Игорь Воробьев, а также бывший их коллега Роман Потоловский.
Решили поменять муниципальную службу на выборную и некоторые известные чиновники. Среди них – глава Волгограда Владимир Марченко, один из его новых замов и бывший депутат Госдумы Анна Кувычко, а также заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.
Заявились на праймериз и действующие сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов. Не факт, что члены Совета Федерации готовы оставить столицу и вернуться в регион, но, видимо, какую-то интригу в предстоящей борьбе за мандаты эти политики создадут.
Собираются побороться за право стать кандидатами в депутаты областной думы и другие ныне действующие и отставные чиновники рангом поменьше. Так, в списках участников предварительного голосования всплыла Надежда Каминская, которая раньше возглавляла жилищную инспекцию Волгоградской области. О намерении стать кандидатами в депутаты областной думы заявили  один сотрудник аппарата губернатора Волгоградской области, а также ряд глав сельских и районных администраций. Из самых известных – глава Жирновского района Александр Шевченко.
В новом созыве областной думы несколько мандатов могут достаться и тем, кто связан с СВО. Помимо упомянутого депутата Волгоградской гордумы Игоря Воробьева, участника специальной военной операции, заявились на  предварительное голосование молодогвардеец Алексей Калмыков, который местом своей работы указал СВО, а также Мария Аплеталина из Волжского, вдова погибшего майора Максима Аплеталина.
В списке тех, кто может оказаться в областной думе, есть и другие новые лица. Например, сын известного в Волгоградской области бизнесмена Андрея Самохина Иван. Претендент в кандидаты регпарламента трудится в семейном бизнесе и занимает должность первого вице-президента по производству. К слову, среди участников праймериз есть и еще один президент – Олег Маковский. Он работает на данном посту в общественной организации физкультурно-строительного клуба «Судостроитель», а по профессии является тренером по легкой атлетике.
Компанию нынешним депутатам и чиновникам в списке предварительного голосования составили также представители самых разных сфер жизни, организаций и учреждений. Это – и директора школ, колледжей, библиотек, аптек, заведующие детскими садами, рядовые преподаватели, врачи, адвокаты, самозанятые, научные сотрудники, безработные,  предприниматели и руководители медучреждений. Однако, судя по опыту прошлых праймериз, шансов попасть в областную думу у того же логопеда или кладовщика,  мягко говоря, не очень много.
Между тем, напомним, в действующем составе Волгоградской областной думы числятся 37 депутатов. Больше половины из них – 18 человек – стали участниками предварительного голосования от «Единой России». То есть уже почти половина состава регионального парламента готова получить вожделенные мандаты депутатов областной думы. Но не стоит забывать и о представителях других партий – ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», пенсионеров и КПРФ, которые с очевидной вероятностью также постараются сохранить свои места в думе. С учетом этого можно предположить, что кардинального обновления состава областного парламента в думе не предвидится.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
14.05.2024 22:21
Политика 14.05.2024 22:21
Комментарии

0
Далее
Политика
14.05.2024 17:47
Политика 14.05.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Политика
13.05.2024 20:21
Политика 13.05.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2024 21:58
Политика 12.05.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Политика
10.05.2024 17:14
Политика 10.05.2024 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Политика
10.05.2024 15:04
Политика 10.05.2024 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Политика
10.05.2024 10:10
Политика 10.05.2024 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Политика
07.05.2024 13:01
Политика 07.05.2024 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Политика
25.04.2024 11:19
Политика 25.04.2024 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Политика
16.04.2024 11:26
Политика 16.04.2024 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.04.2024 16:16
Политика 15.04.2024 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.04.2024 15:43
Политика 15.04.2024 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Политика
20.03.2024 14:54
Политика 20.03.2024 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Политика
17.03.2024 22:51
Политика 17.03.2024 22:51
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.03.2024 18:55
Политика 15.03.2024 18:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:56
Сборная Азербайджана прибыла в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спортуСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области частный дом сгорел вместе с хозяиномСмотреть фотографии
09:46
«Красный Октябрь» открыл новый футбольный сезонСмотреть фотографии
09:42
Они не вернутся? Заморозки покинули Волгоградскую область 15 маяСмотреть фотографии
09:06
Волгоградка погасила миллионный долг, не желая расставаться с престижной иномаркойСмотреть фотографии
08:41
Экс-разведчица Анна Чапман презентовала фильм о русских в родном ВолгоградеСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» 15 мая примет на Волгоград Арене «Краснодар-2»Смотреть фотографии
07:37
В Волгоградской области детей из многодетных семей бесплатно накормят в ПТУ и колледжахСмотреть фотографии
06:43
Президенты, чиновники и участники СВО: кто собрался в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
23:08
На месте схода вагонов под Волгоградом работают 200 человек. Задерживаются семь поездовСмотреть фотографии
22:21
Владимир Путин утвердил на посту Министра обороны Андрея БелоусоваСмотреть фотографии
21:41
Ставший офицером мобилизованный котовчанин Максим Зайнутдинов награжден посмертноСмотреть фотографии
21:11
Стали известны неприглядные подробности про родителей-садистов из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде в честь 9 Мая провели «Матч Победы»Смотреть фотографии
20:18
В Волгограде решат судьбу регоператора по сбору ТКО. Но есть ряд условийСмотреть фотографии
19:46
В центре Волгограда снесли Дом молодежи. Что будет на месте руин?Смотреть фотографии
19:13
Суд отложил дело по иску экс-главы Котовского района из-за комментариев в TelegramСмотреть фотографии
18:40
Жизненно важный медприбор получила от благотворителей 15-летняя вогоградкаСмотреть фотографии
18:38
Гидрометцентр России выявил опасные тенденции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:29
Силовики Волгограда выяснили на «Динамо», кто лучше играет в футболСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде заменили участок водовода под рекой Царицей и в ее поймеСмотреть фотографии
17:47
В России сменились министры спорта, транспорта, сельского хозяйства и энергетикиСмотреть фотографии
16:46
Власти РФ продолжат обеспечивать участников СВО техникой и снаряжениемСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом осудят пенсионерку за страшную смерть 84-летней сестры-инвалидаСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде отец и мачеха два года избивали малолетнего сына. Возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Удар в самое сердце»: семья Афанасьевых с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожараСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культурыСмотреть фотографии
15:12
Приставы вернули волгоградцу нефтяной танкерСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде начинающего предпринимателя осудят за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
14:25
Власти Волжского опровергли сообщения о террористической угрозеСмотреть фотографии
 