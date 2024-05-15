Президенты, чиновники и участники СВО: кто собрался в депутаты Волгоградской облдумы





В Волгоградской области завершилась процедура предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты областной думы от партии «Единая Россия». О своих амбициях стать членами регионального парламента заявили

В Волгоградской области завершилась процедура предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты областной думы от партии «Единая Россия». О своих амбициях стать членами регионального парламента заявили 246 человек, среди которых как и члены «ЕР», так и сторонники этой партии, а также беспартийные. Кто же эти люди, кто собирается побороться за статус кандидата в депутаты областной думы?

Наверное, ничего удивительного нет в том, что в новом созыве регионального парламента хотят вновь себя увидеть большинство действующих депутатов-единороссов, многие из которых «мотают» там далеко не первый срок. Так, из депутатов-«долгожителей» на праймериз заявились нынешний спикер Александр Блошкин, его первый зам Сергей Булгаков, Татьяна Бухтина, Станислав Коротков, Ирина Соловьева, Михаил Струк, Владимир Ефимов, Владимир Шкарин, Юрий Марамыгин, Наталья Семенова, Руслан Шарифов, Валентина Гречина. Из более «молодых» народных избранников, или депутатов с небольшим политическим багажом за спиной можно отметить компанию из Ларисы Гордиенко, Дмитрия Крикунова, Екатерины Мицуковой, Надежды Кулешовой, Евгения Пыльнева, Татьяны Распутиной, Андрея Таева.О своих амбициях перекочевать из местных дум в областной парламент заявили и депутаты разных уровней – начиная от сельских советов и заканчивая представительными органами Волжского и Волгограда. Так, не прочь получить мандат областного парламентария депутат Волжской городской думы Дмитрий Григоров, депутаты Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман, Олег Ярыгин, Игорь Воробьев, а также бывший их коллега Роман Потоловский.Решили поменять муниципальную службу на выборную и некоторые известные чиновники. Среди них – глава Волгограда Владимир Марченко, один из его новых замов и бывший депутат Госдумы Анна Кувычко, а также заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.Заявились на праймериз и действующие сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов. Не факт, что члены Совета Федерации готовы оставить столицу и вернуться в регион, но, видимо, какую-то интригу в предстоящей борьбе за мандаты эти политики создадут.Собираются побороться за право стать кандидатами в депутаты областной думы и другие ныне действующие и отставные чиновники рангом поменьше. Так, в списках участников предварительного голосования всплыла Надежда Каминская, которая раньше возглавляла жилищную инспекцию Волгоградской области. О намерении стать кандидатами в депутаты областной думы заявили один сотрудник аппарата губернатора Волгоградской области, а также ряд глав сельских и районных администраций. Из самых известных – глава Жирновского района Александр Шевченко.В новом созыве областной думы несколько мандатов могут достаться и тем, кто связан с СВО. Помимо упомянутого депутата Волгоградской гордумы Игоря Воробьева, участника специальной военной операции, заявились на предварительное голосование молодогвардеец Алексей Калмыков, который местом своей работы указал СВО, а также Мария Аплеталина из Волжского, вдова погибшего майора Максима Аплеталина.В списке тех, кто может оказаться в областной думе, есть и другие новые лица. Например, сын известного в Волгоградской области бизнесмена Андрея Самохина Иван. Претендент в кандидаты регпарламента трудится в семейном бизнесе и занимает должность первого вице-президента по производству. К слову, среди участников праймериз есть и еще один президент – Олег Маковский. Он работает на данном посту в общественной организации физкультурно-строительного клуба «Судостроитель», а по профессии является тренером по легкой атлетике.Компанию нынешним депутатам и чиновникам в списке предварительного голосования составили также представители самых разных сфер жизни, организаций и учреждений. Это – и директора школ, колледжей, библиотек, аптек, заведующие детскими садами, рядовые преподаватели, врачи, адвокаты, самозанятые, научные сотрудники, безработные, предприниматели и руководители медучреждений. Однако, судя по опыту прошлых праймериз, шансов попасть в областную думу у того же логопеда или кладовщика, мягко говоря, не очень много.Между тем, напомним, в действующем составе Волгоградской областной думы числятся 37 депутатов. Больше половины из них – 18 человек – стали участниками предварительного голосования от «Единой России». То есть уже почти половина состава регионального парламента готова получить вожделенные мандаты депутатов областной думы. Но не стоит забывать и о представителях других партий – ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», пенсионеров и КПРФ, которые с очевидной вероятностью также постараются сохранить свои места в думе. С учетом этого можно предположить, что кардинального обновления состава областного парламента в думе не предвидится.