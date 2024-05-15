Президенты, чиновники и участники СВО: кто собрался в депутаты Волгоградской облдумы

О своих амбициях перекочевать из местных дум в областной парламент заявили и депутаты разных уровней – начиная от сельских советов и заканчивая представительными органами Волжского и Волгограда. Так, не прочь получить мандат областного парламентария депутат Волжской городской думы Дмитрий Григоров, депутаты Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман, Олег Ярыгин, Игорь Воробьев, а также бывший их коллега Роман Потоловский.
Решили поменять муниципальную службу на выборную и некоторые известные чиновники. Среди них – глава Волгограда Владимир Марченко, один из его новых замов и бывший депутат Госдумы Анна Кувычко, а также заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.
Заявились на праймериз и действующие сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов. Не факт, что члены Совета Федерации готовы оставить столицу и вернуться в регион, но, видимо, какую-то интригу в предстоящей борьбе за мандаты эти политики создадут.
Собираются побороться за право стать кандидатами в депутаты областной думы и другие ныне действующие и отставные чиновники рангом поменьше. Так, в списках участников предварительного голосования всплыла Надежда Каминская, которая раньше возглавляла жилищную инспекцию Волгоградской области. О намерении стать кандидатами в депутаты областной думы заявили один сотрудник аппарата губернатора Волгоградской области, а также ряд глав сельских и районных администраций. Из самых известных – глава Жирновского района Александр Шевченко.
В новом созыве областной думы несколько мандатов могут достаться и тем, кто связан с СВО. Помимо упомянутого депутата Волгоградской гордумы Игоря Воробьева, участника специальной военной операции, заявились на предварительное голосование молодогвардеец Алексей Калмыков, который местом своей работы указал СВО, а также Мария Аплеталина из Волжского, вдова погибшего майора Максима Аплеталина.
В списке тех, кто может оказаться в областной думе, есть и другие новые лица. Например, сын известного в Волгоградской области бизнесмена Андрея Самохина Иван. Претендент в кандидаты регпарламента трудится в семейном бизнесе и занимает должность первого вице-президента по производству. К слову, среди участников праймериз есть и еще один президент – Олег Маковский. Он работает на данном посту в общественной организации физкультурно-строительного клуба «Судостроитель», а по профессии является тренером по легкой атлетике.
Компанию нынешним депутатам и чиновникам в списке предварительного голосования составили также представители самых разных сфер жизни, организаций и учреждений. Это – и директора школ, колледжей, библиотек, аптек, заведующие детскими садами, рядовые преподаватели, врачи, адвокаты, самозанятые, научные сотрудники, безработные, предприниматели и руководители медучреждений. Однако, судя по опыту прошлых праймериз, шансов попасть в областную думу у того же логопеда или кладовщика, мягко говоря, не очень много.
Между тем, напомним, в действующем составе Волгоградской областной думы числятся 37 депутатов. Больше половины из них – 18 человек – стали участниками предварительного голосования от «Единой России». То есть уже почти половина состава регионального парламента готова получить вожделенные мандаты депутатов областной думы. Но не стоит забывать и о представителях других партий – ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», пенсионеров и КПРФ, которые с очевидной вероятностью также постараются сохранить свои места в думе. С учетом этого можно предположить, что кардинального обновления состава областного парламента в думе не предвидится.