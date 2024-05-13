Счетная палата запросит в регионах стоимость строительства социальных объектов





По поручению Вячеслава Володина Счетная палата запросит в регионах сведения о стоимости строительства социальных объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 13 мая, на заседании Государственной думы спикер поднял вопрос проектирования школ, обратив внимание на то, что в некоторых субъектах средства расходуются некорректно.

– Давайте в разрезе регионов посмотрим, где сколько стоит квадратный метр объектов социальной сферы: школ, больниц, детских садиков, – предложил Вячеслав Володин. – Потому что есть примеры, когда через концессию регионы строят объект социальной сферы и разница значительная – под 100 %. А это о чем говорит? О вопросах, которые надо задавать тем, кто заключает такие соглашения. <...>Десять раз мы говорим: «Надо использовать проекты повторного применения», – но каждый проектирует шедевр. И получается: одна школа стоит миллиарды, а рядом большое количество школ, требующих ремонта, или [они] отсутствуют. Мы тоже эти примеры с вами знаем, причем проекты настолько разные! Есть примеры, когда школа на 1200 мест, типовая: одна 14 кв. м, а другая – 26 тыс. кв. м, а учится одинаковое количество ребятишек.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается возведение новых школ. При этом все учреждения строятся по типовым проектам, утвержденным Минстроем России. Так, например, уже сданы школы в Кировском, Советском, Красноармейском и Ворошиловском районах Волгограда. Два учреждения в Дзержинском районе на 1000 и 1280 мест примут учеников в 2024 году. В настоящее время идет строительство школы на 800 мест в поселке ГЭС Тракторозаводского района.

Фото: пресс-служба Государственной думы