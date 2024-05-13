Перед судом в Волгоградской области предстанет 51-летний директор детского сада «Шарашенский» в Алексеевском районе, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 4-летний мальчик пострадал в детском саду 9 января 2024 года. Вместе со своим братом примерно в 16.30 он залез на шкаф, который не выдержал веса мальчиков и упал. В результате ребенок получил травму правой кисти. 4-летнего мальчика доставили в больницу, где ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти.

- Как установили следователи, родители воспитанников, а также воспитатели неоднократно указывали директору детского сада на необходимость закрепления шкафов для исключения случаев детского травматизма, однако фигурант каких-либо мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетних не принял, - рассказали в следственном органе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.