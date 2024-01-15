Волгоградский СК возбудил дело после ампутации пальца ребенку в детсаду

В Новоаннинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырехлетнего ребенка в детском саду, сообщает V102.RU.

— Новоаннинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, 9 января 2024 года 4-летний мальчик вместе со своим братом находился в одном из детских садов Новоаннинского района Волгоградской области. Примерно в 16.30 в отсутствие воспитателя малолетние залезли на шкаф.

В какой-то момент шкаф не выдержал и упал, в результате чего четырехлетний ребенок получил травму правой кисти. С телесным повреждением его госпитализировали в медучреждение, где произвели операцию, по результатам которой мальчику ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти.

— В настоящее время следователи СК России устанавливают все обстоятельства получения малолетним травм. Расследование продолжается, — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», инцидент произошел в детском саду «Шарашенский» в Алексеевском районе. Первоначально сообщалось, что травму ребенок получил дома.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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