Происшествия

В Камышине неуправляемый грузовик въехал в стену колледжа

Происшествия 12.05.2024 18:26
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12.05.2024 18:26


Грузовой автомобиль, которым никто не управлял, врезался в стену коллежа в Камышине Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- Водитель вышел из машины и она покатилась, протаранила забор и столкнулась со стеной здания. Никто не пострадал, - рассказали в главке МВД.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло у Камышинского политехнического колледжа. На видеозаписи, которая опубликована в местных пабликах, видно, что грузовик уперся в стену между окнами. 

Фото из архива V102.RU

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