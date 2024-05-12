В Камышине неуправляемый грузовик въехал в стену колледжа

Грузовой автомобиль, которым никто не управлял, врезался в стену коллежа в Камышине Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- Водитель вышел из машины и она покатилась, протаранила забор и столкнулась со стеной здания. Никто не пострадал, - рассказали в главке МВД.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло у Камышинского политехнического колледжа. На видеозаписи, которая опубликована в местных пабликах, видно, что грузовик уперся в стену между окнами.

Фото из архива V102.RU