Минобороны: в Волгоградской области отражена атака одного БПЛА

В Министерстве обороны РФ прокомментировали атаку БПЛА по Волгоградской области. По информации МО РФ, в ночь с 11 на 12 мая силами ПВО был сбит один беспилотник.

- В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области, - говорится в официальном сообщении Минобороны России.

По данным Волгоградского ГУ МЧС вызов на юг Волгограда поступил в 02.25. В результате падения БПЛА произошло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожар был оперативно ликвидирован.

Губернатор Волгоградской области сообщил, что жертв в результате происшествия нет.