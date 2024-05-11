Спорт

Игра на нервах: «Ротор» вырвал победу у «Металлурга» в Липецке – 2:1

Спорт 11.05.2024 18:07
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11.05.2024 18:07


«Ротор» сегодня, 11 мая, в Липецке обыграл местный «Металлург» со счетом 2:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU. Но поединок был такой нервный, что доставил немало волнений  болельщикам волгоградцев.
 
Сине-голубые после двух побед подряд были настроены продолжить выигрышную серию. Уже на седьмой минуте шанс отличиться имел Юрий Завезен. Полузащитник при навесе с углового оторвался  от оппонентов и нанес удар головой, однако мяч в створ не угодил. На 16-й минуте защитник гостей Алексей Никитин получил желтую карточку за нарушение правил. В целом в сегодняшнем поединке было много борьбы и единоборств, что вылилось в определенное количество фолов с обеих сторон. Вскоре Рамазан Гаджимурадов после передачи Ильи Сафронова вышел один на один с Александром Кобзевым, но голкипер «сталеваров» перехватил игровой снаряд и заблокировал возможность для Рамазана открыть счет.
 
На 30-й минуте липецкая команда создала опасный момент. После навесной подачи  Вадим Аверкиев отразил удар головой с очень близкого расстояния. Важнейшее спасение, совершенное голкипером, стало для полевых футболистов «Ротора» возможностью активизироваться на чужой половине поля. И почти сразу же после этого эпизода волгоградцы получили право на розыгрыш стандарта.
 
Гаджимурадов выполнил передачу в штрафную, где Завезен выиграл борьбу за игровой снаряд и ударил. Кобзев спас команду в первой фазе атаки, однако расторопнее всех на добивании оказался Алексей Никитин и переправил мяч в сетку ворот и вывел гостей вперед в тяжелейшей и очень важной встрече для обоих клубов. «Сталевары» имели возможность сравнять, но Аверкиев снова оказался на высоте и сыграл наилучшим образом на последнем рубеже. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сине-голубых.
 
А вот вторая половина началась неудачно для подопечных Олега Сергеева. Липецкий коллектив вышел из раздевалки с явным настроем отвоевать сегодня у соперников такие нужные для себя очки. Оборона сине-голубых не уследила за Александром Крикуненко, который похозяйничал в чужой штрафной и, выиграв борьбу за мяч, буквально расстрелял в упор Аверкиева. Снова в игре установилось равенство и поединок мог завершиться с любым исходом.  На забитом голе хозяева не собирались останавливаться. Вскоре липчане грамотно разыграли штрафной и Дмитрий Великородный нанес дальний выстрел — игровой снаряд просвистел чуть выше перекладины.

Команды продолжили сражаться за игровую инициативу и с переменным успехом оказывали давление на оборону друг друга. Развязка в равном матче наступила в концовке. В последней десятиминутке основного времени Илья Сафронов ворвался в штрафную, где его сбил Степан Комар. Судья назначил пенальти, который решился исполнить Гаджимурадов. Однако великолепным шансом забить Рамазан не воспользовался. Кобзев отразил удар по центру и совершил, казалось, ключевой сейв во всей встрече.
 
Но спустя несколько минут Гаджимурадов исправился за незабитый мяч. Он снова точно навесил со стандарта. В штрафной хозяев Алексей Никитин выиграл борьбу за мяч и переправил его точно в ворота и оформил дубль, что является большой редкостью для футболиста, выступающего на позиции центрального защитника. Гости вышли вперед за несколько минут до финального свистка к ликованию волгоградских болельщиков, которые в большом количестве поддержали свою команду на выезде. Ну а остальные поклонники коллектива насладились этим голом при просмотре видеотрансляции.
 
В итоге «Ротор» одержал трудовую победу со счетом 2:1 и заработал после 13-го тура 20 очков, что позволило подшефным Олега Сергеева подняться на третье место. В других матчах дня «Велес» разошелся миром с «Уфой» — 0:0.«Челябинск» после поражения в прошлом туре от «Ротора» реабилитировался, дома разгромив «Чайку» — 5:0. «Родина-2» в Москве со счетом 3:0 одолела «Краснодар-2», с которым сине-голубые встретятся 15 мая на Волгоград Арене. Начало в 19-00 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» VK.com



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