«Ротор» встретится в Липецке с «Металлургом» 11 мая





Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 мая, в 15-00 ч. на выезде встретится с липецким «Металлургом» в 13-ом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.

В прошлом туре обе команды завершили свои игры с одинаковым счетом, но с разным итоговым результатом. Сине-голубые дома одолели «Челябинск» благодаря единственному голу в матче Ивана Пяткина, которому ассистировал Рамазан Гаджимурадов. Этот выигрыш оказался вторым подряд для волгоградцев при исполняющем обязанности главного тренера Олеге Сергееве. «Ротор» продолжает находиться в первой половине турнирной таблице на четвертом месте с 17-ю очками. На три балла больше у лидирующих «Уфы» и «Новосибирска». На третьей строчке располагается «Чайка» из Песчанокопского. В спину «Ротору» дышит «Краснодар-2», который как раз обыграл «Металлург» на прошлой неделе на домашней арене, забив единственный мяч уже в добавленное время в самом конце поединка. Теперь у «бычков» 16 очков в активе.Липецкие футболисты в матче с кубанским коллективом впервые сыграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Бугакова. Бывший наставник команды Сергей Машнин покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов в весенней части сезона. На данный момент «Металлург» делит последнее место с «Челябинском». У обоих коллективов всего по десять баллов.Отметим, что за липецкий клуб выступают два экс-игрока сине-голубых — вратарь Александр Кобзев и полузащитник Роман Войдель. Также напомним, что 30 марта на Волгоград Арене тогдашние хозяева еще при прошлом главном тренере Сергее Попкове обыграли «Металлург» со счетом 3:0. Голы забили во втором тайме Илья Сафронов, Дмитрий Лаврищев и Руслан Болов. Сегодня болельщики «Ротора» вправе ожидать от атакующей группы своей команды такой же высокой эффективности. В то же самое время поклонники волгоградской команды, конечно же, рассчитывают только на победу и улучшение турнирной ситуации перед вступлением в решающую стадию сезона.