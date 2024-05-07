Молодь краснокнижной белуги выпустили в Волгу

Ученые и рыбоводы предпринимают усилия для сохранения в Волге самого крупного и сложного для воспроизводства вида осетровых – белуги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росрыболовство, первый в этом году выпуск молоди белуги состоялся в соседней с Волгоградской Астраханской области. Рыбу выпустили в реку Бахтемир - главный рукав и основное продолжение Волги в дельте Волги.

В Росрыболовстве отмечают, что сейчас белугу сложно встретить в естественной среде, а ее промысел запрещен повсеместно. Эта рыба находится в Красной книге России и МСОП как вид, находящийся на грани исчезновения.

Белуга - рыба долгожитель. Она достигает возраста 100 лет. Ранее встречались особи более 1,5 тонн весом и более 4 метров в длину. Согласно историческим справкам, в самых крупных рыбах, которые были пойманы в разных районах Волго-Каспия, содержалось от 146 до 246 кг икры. Из-за этого ее активно добывали, а с учетом длительного цикла воспроизводства эта рыба стала редкостью. К первому потомству самцы белуги готовы только к 12-18 годам жизни, а самки — в 16-27 лет (преимущественно в 22-27 лет).

Подведомственные учреждения Росрыболовства прикладывают усилия для сохранения этой редкой рыбы. Выпуски молоди белуги проходят ежегодно в рамках госзадания, а также компенсационных мероприятиях предприятий.

Фото: архив V102.RU