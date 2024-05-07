Экология

В Волгоградской области улучшат закон об экологическом образовании

Экология 07.05.2024 19:37
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07.05.2024 19:37


В региональный закон об экологическом образовании будут внесены изменения, передает V102.RU. Как сообщили в областной думе, поправки расширяют перечень организаций и лиц, осуществляющих данный вид деятельности, а также актуализируют понятия об экологическом просвещении и системе экологического образования в соответствии с федеральным законодательством.

Внесение изменений в региональный закон сегодня, 7 мая, одобрили на думском комитете по охране окружающей среды и природопользованию под председательством Ирины Соловьевой.

На заседании комитета прозвучало, что в Волгоградской области вовлеченность жителей в решение экологических проблем растет. Так, в 2023 году в различных экомероприятиях приняли участие свыше 115 тысяч жителей региона - это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Самыми популярными акциями стали «Сад Памяти», «Вода России», «Сохраним лес» и другие.

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