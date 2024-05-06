В Волгоградской области назвали 27 лучших врачей





Список победителей из 27 специалистов озвучен экспертами по итогам регионального этапа «Лучший врач Волгоградской области-2024». Дипломы лидерам в различных номинациях вручат в июне на торжественной церемонии, посвященной Дня медицинского работника, рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.







26. «Лучший фтизиатр – 2024»



Победители регионального отбора представят Волгоградскую область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года-2024» в Москве.Кто же они, лучшие врачи региона?1. «Лучший анестезиолог-реаниматолог – 2024»заведующий анестезиолого-реанимационным отделением, врач –анестезиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград2. «Лучший врач лабораторной диагностики – 2024»заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики, ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»3. «Лучший врач-эксперт – 2024», заведующий Урюпинским межрайонным патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом, ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград,4. «Лучший педиатр – 2024», врач-педиатр, ГУЗ «Детская поликлиника № 3»5. «Лучший участковый педиатр – 2024»врач-педиатр участковый, ГУЗ «Детская поликлиника № 6»6. «Лучший неонатолог – 2024»врач-неонатолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград7. «Лучший врач по диагностическим исследованиям – 2024», врач-рентгенолог, ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер».8. «Лучший хирург – 2024», заведующий хирургическим отделением – врач-хирург, ГУЗ «Клиническая больница № 12»9. «Лучший стоматолог – 2024»врач-стоматолог-терапевт, ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника»10. «Лучший невролог – 2024», заведующий детским нейрореабилитационным отделением № 1, врач-невролог, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»11. «Лучший терапевт – 2024»врач-ревматолог, ГУЗ «Клиническая больница № 4»12. «Лучший участковый терапевт – 2024», Врач-терапевт участковый, ГУЗ «Поликлиника № 30»13. «Лучший психиатр – 2024»а, Врач-психиатр детский, ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»14. «Лучший санитарный врач – 2024», врач-эпидемиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград15. «Лучший онколог – 2024», заведующий рентгенодиагностическим отделением, ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер»16. «Лучший кардиолог – 2024», врач-кардиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград17. «Лучший руководитель медицинской организации – 2024»Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер»18. «Лучший офтальмолог – 2024», врач-офтальмолог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград19. «Лучший оториноларинголог – 2024»ь, заведующий оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград20. «Лучший инфекционист – 2024», заведующий инфекционным отделением № 6, врач-инфекционист, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»21. «Лучший врач медицинской реабилитации – 2024», заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации»22. «Лучший травматолог-ортопед – 2024»ч, врач-травматолог-ортопед, ГУЗ «Клиническая больница № 12»23. «Лучший эндокринолог – 2024»врач-эндокринолог-детский, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»24. «Лучший акушер-гинеколог – 2024», заведующий гинекологическим отделением, врач – акушер-гинеколог, ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»25. «Лучший акушер-гинеколог женской консультации – 2024», врач – акушер-гинеколог, ГУЗ «Поликлиника № 4»заведующий детским отделением, врач-фтизиатр, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер»27. «Лучший сельский врач – 2024»врач акушер-гинеколог, ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»