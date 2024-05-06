В Волгоградской области назвали 27 лучших врачей

Победители регионального отбора представят Волгоградскую область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года-2024» в Москве.
Кто же они, лучшие врачи региона?
1. «Лучший анестезиолог-реаниматолог – 2024»
Полякова Татьяна Юрьевна, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением, врач –анестезиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград
2. «Лучший врач лабораторной диагностики – 2024»
Ламтюгина Нина Иосифовна, заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики, ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»
3. «Лучший врач-эксперт – 2024»
Маликов Игорь Владимирович, заведующий Урюпинским межрайонным патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом, ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград,
4. «Лучший педиатр – 2024»
Ерохина Инна Анатольевна, врач-педиатр, ГУЗ «Детская поликлиника № 3»
5. «Лучший участковый педиатр – 2024»
Безрукова Татьяна Петровна, врач-педиатр участковый, ГУЗ «Детская поликлиника № 6»
6. «Лучший неонатолог – 2024»
Антипова Мария Алексеевна, врач-неонатолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград
7. «Лучший врач по диагностическим исследованиям – 2024»
Кулиш Светлана Валерьевна, врач-рентгенолог, ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер».
8. «Лучший хирург – 2024»
Шпирный Сергей Анатольевич, заведующий хирургическим отделением – врач-хирург, ГУЗ «Клиническая больница № 12»
9. «Лучший стоматолог – 2024»
Чайкина Евгения Сергеевна, врач-стоматолог-терапевт, ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
10. «Лучший невролог – 2024»
Морозова Эрика Фридовна, заведующий детским нейрореабилитационным отделением № 1, врач-невролог, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
11. «Лучший терапевт – 2024»
Калинина Елена Валерьевна, врач-ревматолог, ГУЗ «Клиническая больница № 4»
12. «Лучший участковый терапевт – 2024»
Гасанова Патимат Бахмудовна, Врач-терапевт участковый, ГУЗ «Поликлиника № 30»
13. «Лучший психиатр – 2024»
Матвиенко Ксения Олеговна, Врач-психиатр детский, ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»
14. «Лучший санитарный врач – 2024»
Долженко Наталья Александровна, врач-эпидемиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград
15. «Лучший онколог – 2024»
Токарева Екатерина Михайловна, заведующий рентгенодиагностическим отделением, ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер»
16. «Лучший кардиолог – 2024»
Ускова Виктория Алексеевна, врач-кардиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград
17. «Лучший руководитель медицинской организации – 2024»
Коваленко Надежда Витальевна, Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер»
18. «Лучший офтальмолог – 2024»
Морозова Ирина Михайловна, врач-офтальмолог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград
19. «Лучший оториноларинголог – 2024»
Аль-Тамими Хабиб Джамиль, заведующий оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград
20. «Лучший инфекционист – 2024»
Черняева Анна Александровна, заведующий инфекционным отделением № 6, врач-инфекционист, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
21. «Лучший врач медицинской реабилитации – 2024»
Моисеева Ольга Юрьевна, заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации»
22. «Лучший травматолог-ортопед – 2024»
Иванов Петр Валентинович, врач-травматолог-ортопед, ГУЗ «Клиническая больница № 12»
23. «Лучший эндокринолог – 2024»
Казарина Ирина Ивановна, врач-эндокринолог-детский, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
24. «Лучший акушер-гинеколог – 2024»
Гаценко Виталий Иванович, заведующий гинекологическим отделением, врач – акушер-гинеколог, ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»
25. «Лучший акушер-гинеколог женской консультации – 2024»
Котовская Марина Валерьевна, врач – акушер-гинеколог, ГУЗ «Поликлиника № 4»
27. «Лучший сельский врач – 2024»
Юмагулова Юлия Равилевна, врач акушер-гинеколог, ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»