Прощай, большая вода: на Волжской ГЭС уменьшили объемы сбросов





Росводресурсы в очередной раз скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, среднесуточные расходы воды Волжской ГЭС сегодня, 28 апреля, составят 23000±500 м³/с, 29 апреля 20000±500 м³/с, 30 апреля 18000±500 м³/с, а с 1 по 15 мая через плотину Волжской ГЭС будут проходить ежесекундно 16000±500 кубометров. Росводресурсы в очередной раз скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, среднесуточные расходы воды Волжской ГЭС сегодня, 28 апреля, составят 23000±500 м³/с, 29 апреля 20000±500 м³/с, 30 апреля 18000±500 м³/с, а с 1 по 15 мая через плотину Волжской ГЭС будут проходить ежесекундно 16000±500 кубометров.

Буквально несколько дней назад, 25 апреля, в Росводресурсах планировали сбрасывать на Волгоградском гидроузле большие объемы воды. В частности, сегодня, 28 апреля, этот объем должен был составить 24 тысячи кубометров в секунду, 29 апреля – 22 тысячи, 30 апреля – 20 тысяч, 1 мая – 18 тысяч, а со 2 мая – по 15-16 тысяч кубометров в секунду.В федеральном ведомстве объяснили это решение необходимостью увеличить продолжительность рыбохозяйственного попуска на Нижнюю Волгу. Сценарии распределения стока были рассчитаны под экспертизой Института водных проблем РАН.При этом в Росводресурсах утверждали, что обводнение Волго-Ахтубинской поймы идет успешно, а вода заходит в сложную гидрографическую сеть из множества ериков, проток и озер.- Следующая задача – создать необходимые условия для нужд рыбного хозяйства в низовьях Волги. На соответствующие режимы водохранилища выйдут в начале мае, - пояснили в ведомстве.Напомним, в этом году период максимальных сбросов на Волжской ГЭС продлился с 22 по 27 апреля. В это время через Волгоградский гидроузел проходило по 26 тысяч кубометров воды в секунду.Накануне в Волгограде губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на борту речного судна по вопросам обводнения поймы. Было отмечено, что при нынешнем сбросе воды еще 7 лет назад наполнение было всего 40-45 %, а сегодня уже до 85%. Такого роста удалось достичь в том числе и за счет строительства водопропускных сооружений.