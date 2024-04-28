Прощай, большая вода: на Волжской ГЭС уменьшили объемы сбросов

В федеральном ведомстве объяснили это решение необходимостью увеличить продолжительность рыбохозяйственного попуска на Нижнюю Волгу. Сценарии распределения стока были рассчитаны под экспертизой Института водных проблем РАН.
При этом в Росводресурсах утверждали, что обводнение Волго-Ахтубинской поймы идет успешно, а вода заходит в сложную гидрографическую сеть из множества ериков, проток и озер.
- Следующая задача – создать необходимые условия для нужд рыбного хозяйства в низовьях Волги. На соответствующие режимы водохранилища выйдут в начале мае, - пояснили в ведомстве.
Напомним, в этом году период максимальных сбросов на Волжской ГЭС продлился с 22 по 27 апреля. В это время через Волгоградский гидроузел проходило по 26 тысяч кубометров воды в секунду.
Накануне в Волгограде губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на борту речного судна по вопросам обводнения поймы. Было отмечено, что при нынешнем сбросе воды еще 7 лет назад наполнение было всего 40-45 %, а сегодня уже до 85%. Такого роста удалось достичь в том числе и за счет строительства водопропускных сооружений.