Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в Волгограде

Возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде пассажиры нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия.
В настоящее время подозреваемые задержаны, проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следственный орган намерен ходатайствовать пред судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.