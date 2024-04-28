Расследования

Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в Волгограде

Расследования 28.04.2024 09:52
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28.04.2024 09:52


Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании резонансного преступления, которое произошло в Волгограде в ночь с 26 на 27 апреля. Как сообщили V102.RU в ведомстве, соответствующее поручение дано руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову.
По версии следствия, между 18-летним потерпевшим, который подрабатывал водителем такси, и 21-летним и 29-летним мужчинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемые отказались платить за проезд.
Возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде пассажиры  нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия.
В настоящее время подозреваемые задержаны, проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следственный орган намерен ходатайствовать пред судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.


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