Олега Сергеева назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»





Олег Сергеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» после ухода с должности Сергея Попкова. Специалист будет готовить команду к выездному матчу 11-го тура чемпионата Второй Лиги группы «Золото» против «Мурома», который состоится 28 апреля и начнется в 17-00 ч, сообщает V102.RU.



Напомним, накануне Попков ушел в отставку сразу после вчерашнего домашнего поражения от «Велеса» со счетом 2:3. Экс-рулевой сине-голубых взял ответственность за неудачные результаты команды на себя и извинился перед болельщиками. До назначения нового главного тренера руководить коллективом будет работавший с конца прошлого года в штабе Сергея Николаевича Олег Сергеев.56-летний специалист является уроженцем Волгограда. Футбольную карьеру начал в родном «Роторе», выступая за клуб с 1985 по 1988 год. В последнем своем сезоне стал серебряным призером Первой лиги СССР и помог клубу завоевать повышение в классе. Далее Сергеев играл за столичный ЦСКА и становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.В составе сборных СССР, СНГ и России в 1991—1993 годы провел 10 матчей. После завершения игровой карьеры Сергеев работал тренером в белгородском «Салюте», ростовском СКА, красносулинской «Нике», «Авангарде», «Локомотиве-2», македонском «Вардаре», «Химках», брянском «Динамо». В свой первый заход в «Роторе» Сергеев ассистировал главному тренеру Валерию Есипову в 2017 году. Далее возглавлял «Салют» в 2019 году и сезоне 2020/21, после чего стал спортивным директором белгородской команды. До возвращения в «Ротор» трудился помощником Игоря Семшова в «Чайке».Отметим, что в штабе клуба продолжают работать Владимир Файзулин, тренер по работе с вратарями Андрей Никитин и специалист по физической подготовке Яков Эрлих.