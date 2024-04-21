Волгоградская облдума опубликовала обобщенные сведения о доходах депутатов

Депутаты Волгоградской областной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2023 год, но сделали это тайно от избирателей. Как сообщает V102.RU, декларации народных избранников второй год подряд скрыты от народа, а информация публикуется в сжатом обобщенном виде.

Сведения обо всех 37 депутатах Волгоградской областной думы поместились в одной таблице на листе формата А4.

Согласно опубликованным данным, из 37 слуг народа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год представили 23 депутата, которые работают на профессиональной (постоянной) основе. Депутатов, которые не выполнили указанные требования закона, нет.





Один человек предоставил сведения о совершенных сделках, согласно федеральному закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 11 депутатов предоставили уведомления об отсутствии фактов совершения в течение отчетного периода таких сделок.

Также в обобщенных сведениях указано, что двое депутатов областной думы попадают под действие президентского Указа №968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Отметим, что документ разрешает определенным категориям лиц в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ не представлять свои сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Напомним, что обобщенные сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов, а также членов их семей Волгоградская областная дума впервые опубликовала в прошлом году.

Ранее сообщалось, что публикация деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных разрешена на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

В Волгоградской области этой возможностью также воспользовались депутаты Волжской и Волгоградской городских дум, регпарламента и чиновники.