Общество

Всем знать не обязательно: депутаты Волгоградской облдумы скрытно отчитались о доходах

Общество 09.04.2024 16:34
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09.04.2024 16:34


Депутаты Волгоградской областной думы отчитались о своих доходах и расходах за 2023 год. Как передает V102.RU, декларационную дисциплину народных избранников сегодня, 9 апреля, оценили на заседании думской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.

- В соответствии с действующим законодательством депутаты Волгоградской областной думы, обязанные представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год, а также соответствующие данные в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сделали это в установленные сроки – до 1 апреля 2024 года, - прозвучало на комиссии.

Однако простые обыватели не смогут увидеть декларации депутатов, так как в этом году они снова будут скрыты от народа. Обобщенную информацию по итогам декларационной кампании облдума обещает предоставить до 20 апреля текущего года.

Напомним, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов, а также членов их семей в Волгоградская областная дума перестала публиковать в прошлом году. 

Ранее сообщалось, что публикация деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных разрешена на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции». 

Вслед за Госдумой и Советом Федерации РФ свои доходы в Волгоградской области решили скрыть депутаты Волжской и Волгоградской городских дум, регпарламента и чиновники.

Фото из архива V102.RU

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