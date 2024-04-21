«Спартак» неудачно стартовал в первом матче финала Суперлиги

Напомним, что в полуфинальной серии «Спартак» оказался сильнее питерской «Балтики» в двух матчах и за столько же поединков в другой паре «Синтез» одолел астраханское «Динамо-СШОР». Очевидно, что финалисты подошли к решающему отрезку сезона в хорошей форме, а зрители традиционно могли рассчитывать на равное сражение в играх принципиальных соперников.
Счет во вчерашнем матче открыли гости. Уже на первой минуте экс-игрок «Спартака» Адель Латыпов переиграл голкипера Петра Федотова и отправил мяч в сетку. Затем еще один бывший ватерполист волгоградцев Николай Лазарев удвоил преимущество, но Тимур Шайхутдинов реализовал пенальти и сократил отставание. Однако еще до окончания первой восьмиминутки Роман Шепелев отличился в большинстве и казанские ватерполисты снова оторвались на два балла — 3 1.
В следующем периоде команды по три раза забрасывали мячи. В составе «Спартака» результативными действиями отметились Артем Ашаев, Константин Киселев и Степан Андрюков. А за казанцев дубль оформил Лазарев и Сергей Лисунов записал на свой счет заброшенный мяч. Клуб из Татарстана к большому перерыву захватил лидерство — 6:4. После возвращения в бассейн за восемь минут гостям удалось еще трижды поразить ворота соперников, тогда как за хозяев единственный раз забросил Степан Андрюков в большинстве. В заключительной четверти точное попадание экс-игрока «Спартака», а ныне защищающего цвета оппонентов, Арслана Закирова установило окончательный результат — 10:5 в пользу «КОС-Синтеза». Казанский коллектив вышел вперед в серии, но все самое интересное еще впереди.
Второй матч финального этапа, в котором красно-белые могут установить равенство в противостоянии в случае победы, пройдет в Казани 27 апреля.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Синтез» VK.com