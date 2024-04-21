Спорт

«Спартак» неудачно стартовал в первом матче финала Суперлиги

Спорт 21.04.2024 13:01
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21.04.2024 13:01


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 20 апреля, в родном бассейне уступили казанскому «КОС-Синтезу» со счетом 5:10 в первом финальном матче Суперлиги, сообщает V102.RU.
Противостояние волгоградцев и казанцев уже стало классическим для решающих стадий российского чемпионата. Соперники встречаются в финале турнира далеко не в первый  раз. В прошлом сезоне именно подопечные Владимира Карабутова стали обладателями главного трофея страны. Дополнительную интригу битве за чемпионство придал факт наличия в двух клубах игроков, выступавших за обе команды в разное время.
Напомним, что в полуфинальной серии «Спартак» оказался сильнее питерской «Балтики» в двух матчах и за столько же поединков в другой паре «Синтез» одолел астраханское «Динамо-СШОР». Очевидно, что финалисты подошли к решающему отрезку сезона в хорошей форме, а зрители традиционно могли рассчитывать на равное сражение в играх принципиальных соперников.
Счет во вчерашнем матче открыли гости. Уже на первой минуте экс-игрок «Спартака» Адель Латыпов переиграл голкипера Петра Федотова и отправил мяч в сетку. Затем еще один бывший ватерполист волгоградцев Николай Лазарев удвоил преимущество, но Тимур Шайхутдинов реализовал пенальти и сократил отставание. Однако еще до окончания первой восьмиминутки  Роман Шепелев отличился в большинстве и казанские ватерполисты снова оторвались на два балла — 3 1.
В следующем периоде команды по три раза забрасывали мячи. В составе «Спартака» результативными действиями отметились Артем Ашаев, Константин Киселев и Степан Андрюков.  А за казанцев дубль оформил Лазарев и Сергей Лисунов записал на свой счет заброшенный мяч. Клуб из Татарстана к большому перерыву захватил лидерство — 6:4. После возвращения в бассейн за восемь минут гостям удалось еще трижды поразить ворота соперников, тогда как за хозяев единственный раз забросил Степан Андрюков в большинстве. В заключительной четверти точное попадание экс-игрока «Спартака», а ныне защищающего цвета оппонентов, Арслана Закирова установило окончательный результат — 10:5 в пользу «КОС-Синтеза». Казанский коллектив вышел вперед в серии, но все самое интересное еще впереди.
Второй матч финального этапа, в котором красно-белые могут установить равенство в противостоянии в случае победы, пройдет в Казани 27 апреля.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Синтез» VK.com

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