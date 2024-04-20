Расследования

Под Волгоградом 18-летнего юношу посадили за роман с шестиклассницей

Расследования 20.04.2024 20:53
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20.04.2024 20:53


18-летний житель Палласовского района Волгоградской области проведет в колонии общего режима четыре с половиной года за половую связь с 13-летней школьницей и кражу денег с карты ее матери. Как сообщили V102.RU в районном суде, молодой человек знал о возрасте малолетней, однако это не помешало ему закрутить взрослый роман со школьницей.
Кроме того, ушлый молодой человек воспользовался телефоном ее матери и перевел с мобильного банковского приложения на свой счет более 38 тысяч рублей, которые женщина получила в качестве социальных выплат.
На суде молодой человек во всем сознался и раскаялся. Однако от лишения свободы даже с учетом смягчающих обстоятельств это его не спасло.
Приговор в законную силу не вступил.

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