Под Волгоградом 18-летнего юношу посадили за роман с шестиклассницей





18-летний житель Палласовского района Волгоградской области проведет в колонии общего режима четыре с половиной года за половую связь с 13-летней школьницей и кражу денег с карты ее матери. Как сообщили V102.RU в районном суде, молодой человек знал о возрасте малолетней, однако это не помешало ему закрутить взрослый роман со школьницей. 18-летний житель Палласовского района Волгоградской области проведет в колонии общего режима четыре с половиной года за половую связь с 13-летней школьницей и кражу денег с карты ее матери. Как сообщили V102.RU в районном суде, молодой человек знал о возрасте малолетней, однако это не помешало ему закрутить взрослый роман со школьницей.

Кроме того, ушлый молодой человек воспользовался телефоном ее матери и перевел с мобильного банковского приложения на свой счет более 38 тысяч рублей, которые женщина получила в качестве социальных выплат.На суде молодой человек во всем сознался и раскаялся. Однако от лишения свободы даже с учетом смягчающих обстоятельств это его не спасло.Приговор в законную силу не вступил.