Расследования

Волгоградка заплатит за услуги санавиации для пострадавшего в ДТП ребенка

Расследования 19.04.2024 18:48
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19.04.2024 18:48


Прокуратура через суд обязала 32-летнюю автомобилистку заплатить за услуги санавиации, потребовавшиеся для экстренной транспортировки ребенка после ДТП в Камышине Волгоградской области. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в общей сумме женщина должна выплатить 540 тысяч рублей.

Как ранее сообщало V102.RU, трагедия случилась 1 июня прошлого года. Тогда автоледи на автомобиле «Лада Калина» на улице Базарова сбила камышанку, ее 6-летнюю дочь и 9-летнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные девочкой травмы были настолько тяжелыми, что медиками было принято решение доставить ребенка в больницу №25 Волгограда с помощью санавиации. Позднее виновнице было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год. 

- В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» санитарно-авиационная эвакуация представляет собой один из видов медицинской эвакуации, являющейся элементом скорой медицинской помощи. При этом санитарно-авиационная эвакуация, не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования, - пояснила Оксана Черединина. - Понимая, что расходы, затраченные на оплату услуг эвакуации ребенка, понесены в результате виновницы ДТП, они подлежат взысканию с последней в соответствии с положениями гражданского законодательства.

В связи с этим, прокурором Дзержинского района Волгограда было предъявлено в суд исковое заявление в интересах больницы №25 о взыскании с осужденной денежных средств, затраченных при транспортировке пострадавшей. Решением Камышинского городского суда Волгоградской области иск прокурора был удовлетворен в полном объеме.

В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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