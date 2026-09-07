Волгоградская область ночью отражала атаку вражеских БПЛА

Минувшей ночью на территории Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. По данным на 9:00 7 сентября её пока не отменяли. Однако Министерство обороны сообщает о том, что регион вошёл в число тех, где атака вражеских дронов была отражена. О последствиях на земле нет информации.Так, всего ВСУ направили в РФ 306 беспилотников. Кроме Волгоградской области атаку отражали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской, Тамбовской областях, Республиках Крым, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, а также в Пермском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.



фото: ИИ-иллюстрация



