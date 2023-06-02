В Камышине маму и двоих детей сбила женщина на «Ладе Калине»

Происшествия 02.06.2023 07:51
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02.06.2023 07:51
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось накануне, 1 июня, в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, около 21.00 ч. на улице Базарова «Лада Калина» под управлением 32-летней женщины сбила троих человек – маму с 6-летней дочкой и 9-летним сыном.
Пострадавшие переходили проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода в одежде без световозвращающих элементов. Мама с детьми госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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