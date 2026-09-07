В природном парке Волгоградской области встретили змееяда







В природном парке «Усть-Медведицкий» замечена весьма редкая и хищная птица - змееяд. Этот вид занесён в Красную книгу России и Волгоградской области и в Красный список Международного Союза охраны птиц.



Как сообщают сотрудники парка, популяция змееяда зависит от кормовой базы, метеоусловий. Меню птиц составляют чаще всего змеи, однако примечательно, что иммунитета к яду у них нет. Гнездуется змееяд в глухих лесах, в гнезде у него всегда одно яйцо. Но для охоты ему нужны открытые участки местности. Вырубка лесов и распашка лугов способствует тому, что редкой птице становится сложнее выживать.



На зимовку в тёплые страны змееяд улетает в конце сентября, а возвращается с конца марта.

фото: Усть-Медведицкий природный парк