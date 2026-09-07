



В Волгограде следователи по горячим следам вычислили двоих местных жителей в возрасте 14 и 18 лет. Молодые люди на протяжении нескольких дней вымогали у сверстника деньги за свободу.

- 24 июля 2026 года подозреваемые встретили на улице Танкистов в Дзержинском районе ранее незнакомого им 16-летнего подростка. Они потребовали, чтобы несовершеннолетний сел в автомобиль, после чего под надуманным предлогом потребовали передать им 50 тысяч рублей. Опасаясь за свою безопасность, подросток согласился выполнить требования и обратился к матери с просьбой перевести ему денежные средства, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Подросток снял деньги в банкомате и передал выкуп. На следующий день злоумышленники вновь поймали молодого человека и потребовали с него ещё 100 тыс. рублей. Получив и эту сумму, на следующий день фигуранты запросили за свободу и безопасность ещё 400 тыс. рублей. На этот раз подросток обратился в полицию.

Отметим, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Участникам преступления грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: из архива ИА «Высота 102»